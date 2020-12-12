Імунолог назвав спосіб перенести коронавірус в легкій формі

Для зміцнення імунітету має значення здоровий сон

Імунолог і академік РАН Олександр Караулов в інтерв’ю виданню «Аргументи і факти» назвав спосіб перенести зараження коронавірусу в легкій формі.

За його словами, перебіг хвороби багато в чому залежить від підготовленості імунної системи до захисту організму. При цьому без хорошого імунітету будь-який вірус, а тим більше SARS-CoV-2, може завдати непоправної шкоди організму. «У період пандемії особливо важливо тримати імунітет у повній бойовій готовності», – сказав він.

Фахівець відзначив, що використовувати препарати з імуномоделюючою активністю необхідно розумно. Для зміцнення імунітету також має значення вживання вітамінів, дуже важливий фактор – здоровий сон. «Важливо уникати і стресових ситуацій, намагатися менше дивитися телевізор», – порадив лікар.

Він також підкреслив, що при захворюванні необхідно дотримуватися інструкцій медиків. Також необхідно стежити за своїми хронічними хворобами, щоб уникнути важкої форми Covid-19.

Як повідомлялось, міністр охорони здоров’я Максим Степанов підписав технічні документи для отримання Україною вакцин від коронавірусу від ініціативи Covax. Очікується отримання вакцини наприкінці першого кварталу 2021 року.

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