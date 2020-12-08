Лікар Комаровський розповів про вплив протизапальних препаратів на Covid-19

Пацієнти, які довгий час приймають нестероїдні протизапальні препарати мають менше шансів хворіти з високою температурою

Припущення про те, що, зокрема, ліки від артриту, знижують ймовірність виникнення ускладнень під час коронавірусу не відповідає дійсності ─ лікар

Лікар і телеведучий Євген Комаровський розвіяв міф про те, що нестероїдні протизапальні препарати нібито можуть полегшувати перебіг коронавірусу.

За словами Комаровського, припущення про те, що подібні засоби, зокрема, ліки від артриту, знижують ймовірність виникнення ускладнень не відповідає дійсності.

Він зазначив, що пацієнти, які довгий час приймають нестероїдні протизапальні препарати мають менше шансів хворіти з високою температурою.

«Тобто суб'єктивно, хвороба буде легше відчуватися, але реально на перебіг захворювання це не впливає», ─ додав лікар.

Нагадаємо, Україна просить США надати вакцину від Covid-19 в режимі екстреного застосування.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу 7 грудня коронавірус підтвердився у 10 811 людей. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 832 758 осіб, одужало – 436 564 особи, летальних випадків – 13 928, проведено ПЛР-тестувань – 4 838 679.

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