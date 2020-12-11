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    У світі

    YouTube нарешті дозволить користувачам обмежувати рекламу, але не всю

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    За її словами, опція блокування реклами алкоголю й азартних ігор з&rsquo;являтиметься у різних країнах поступово - YouTube нарешті дозволить користувачам обмежувати рекламу, але не всю
    За її словами, опція блокування реклами алкоголю й азартних ігор з’являтиметься у різних країнах поступово
    Фото з відкритих джерел

    Таке нововведення запровадили на прохання користувачів

    YouTube додасть налаштування, яке дозволяє обмежувати показ окремих видів реклами під час перегляду відео – йдеться про рекламу алкоголю та азартних ігор. 

    «Нова опція є додатковим заходом, який надає користувачам більше вибору й дозволяє контролювати рекламні повідомлення, які вони бачать», – пояснює віцепрезидентка YouTube Деббі Вайнштайн у своєму блозі.

    За її словами, опція блокування реклами алкоголю й азартних ігор з’являтиметься у різних країнах поступово, починаючи зі США, і орієнтовно буде доступною вже на початку 2021 року.

    При цьому у країнах, де реклама алкоголю та азартних ігор і так обмежена законодавчо, ніяких змін не буде.

    Ось такий вигляд матиме опція блокування реклами алкоголю й азартних ігор у YouTube/Фото: Google
    Ось такий вигляд матиме опція блокування реклами алкоголю й азартних ігор у YouTube/Фото: Google

    У 2021 році, додає представниця YouTube, опцію можуть додати і в Google Ads, тобто вона поширюватиметься й на інші сервіси компанії. Втім увімкнене блокування не гарантує, що користувач не побачить жодної реклами алкоголю чи азартних ігор, зазначається у блозі.

    Вайнштайн нагадала, що Google і раніше дозволяв користувачам частково персоналізувати покази реклами: зокрема, деякі рекламні оголошення можна відключити, вказавши пояснення, чому вони вас не влаштовують.

    Як зазначає BBC, протягом пандемії коронавірусу кількість показів реклами азартних ігор зросла більш ніж удвічі, посиливши тренд останніх років. Існує занепокоєння, що вона може впливати на поведінку дітей і молоді й призводити до ігрової залежності.

    Нагадаємо, що ЄС вимагатиме від Facebook і YouTube видаляти терористичний контент.

    Теги: США Google реклама YouTube
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