Комаровський розповів, як відрізнити прорізування зубів від серйозного захворювання

Комаровський застеріг батьків не списувати всі можливі симптоми захворювання малюка на прорізування зубів

Якщо вашій дитині дійсно зле, то не потрібно все списувати на прорізування зубів, а викликати «швидку допомогу». Про це на своїй сторінці в Instagram розповів український лікар Євген Комаровський.

Комароський зазначив, що якщо дитина хвора – їй потрібен реальний лікар, діагноз і медична допомога.

Медик нагадав, що прорізування зубів може супроводжуватися такими симптомами:

підвищення температури;

примхливість;

занепокоєння;

порушення сну і апетиту.

Комаровський застеріг батьків не списувати всі можливі симптоми захворювання малюка на прорізування зубів.

«Але (і це дуже важливо!) висока температура, відмова від їжі, сильний пронос, зневоднення, сонливість, утруднене дихання – все це може трапитися в той час, коли прорізаються зуби, та не тільки прорізування зубів викликає ці симптоми», – попередив Комаровський.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Нагадаємо, раніше Комаровський розповів, як захистити дитину від штаму «Дельта».

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