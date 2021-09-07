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    Комаровський розповів, як відрізнити прорізування зубів від серйозного захворювання

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    Педіатр Комаровський розповів, коли&nbsp;потрібно викликати &laquo;швидку&raquo; дитині<br /><br /> - Комаровський розповів, як відрізнити прорізування зубів від серйозного захворювання
    Педіатр Комаровський розповів, коли потрібно викликати «швидку» дитині

    Фото з відкритих джерел

    Комаровський застеріг батьків не списувати всі можливі симптоми захворювання малюка на прорізування зубів

    Якщо вашій дитині дійсно зле, то не потрібно все списувати на прорізування зубів, а викликати «швидку допомогу». Про це на своїй сторінці в Instagram розповів український лікар Євген Комаровський.

    Комароський зазначив, що якщо дитина хвора – їй потрібен реальний лікар, діагноз і медична допомога.

    Медик нагадав, що прорізування зубів може супроводжуватися такими симптомами:

    • підвищення температури;
    • примхливість;
    • занепокоєння;
    • порушення сну і апетиту.

    Комаровський застеріг батьків не списувати всі можливі симптоми захворювання малюка на прорізування зубів.

    «Але (і це дуже важливо!) висока температура, відмова від їжі, сильний пронос, зневоднення, сонливість, утруднене дихання – все це може трапитися в той час, коли прорізаються зуби, та не тільки прорізування зубів викликає ці симптоми», – попередив Комаровський.

    Нагадаємо, раніше Комаровський розповів, як захистити дитину від штаму «Дельта».

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    Теги: лікар Instagram час
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    Комаровський розповів, як відрізнити прорізування зубів від серйозного захворювання