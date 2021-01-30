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    Здоров'я

    Пандемія відступає? Відома приватна клініка закрила два з трьох ковідних відділень

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    <p>Лікарі медичного центру &laquo;Оберіг&raquo; готові&nbsp;у будь-який момент повернутися до лікування хворих на коронавірус</p> <p><span>фото: freeradio.com.ua</span></p> - Пандемія відступає? Відома приватна клініка закрила два з трьох ковідних відділень

    Лікарі медичного центру «Оберіг» готові у будь-який момент повернутися до лікування хворих на коронавірус

    фото: freeradio.com.ua

    Співвласник «Оберега» визнав: кількість хворих, які вимагають шпиталізації різко скоротилася

    Медичний центр «Оберіг» згорнув два з трьох ковідних відділень, лікарі і медсестри повернулися до своїх звичних справ. Однак медичний персонал готовий у будь-який момент повернутися до лікування хворих на коронавірус. Про це зазначив співвласник медичного центру «Оберіг» Олександр Деркач.

    «Наприкінці вересня ми відкрили ковідне відділення в клініці «Оберіг». Потім додали ще два. Закупили відсутнє обладнання, довели кисень до 10 л/хв на кожне ліжко. Через клініку пройшло 600 чоловік. Наймолодшому пацієнту було менше 20, найстаршому-більше 90. Наші бригади невідкладної допомоги доставляли хворих зі всієї України. І навіть одного разу з Криму. Кого-то виписували через 5 днів, а кого-то і через місяць. Кому-то допомагав стандартний протокол, а кому-то, на жаль, не допомагало нічого. Ні самовіддана праця лікарів, ні сучасні ліки», – йдеться в блозі.

    Олександр Деркач зазначив, що і сам лікувався від коронавірусу в медичному центрі «Оберіг».

    Нагадаємо, минулого року в новому корпусі клініки «Оберіг» відкрили відділення для лікування хворих на коронавірус на 20 ліжок. 

    Як зазначалося, за минулу добу в Україні медики виявили 4685 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 200 дітей та 336 медпрацівників.

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    Теги: медицина лікарня коронавірус
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