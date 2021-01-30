Пандемія відступає? Відома приватна клініка закрила два з трьох ковідних відділень

Співвласник «Оберега» визнав: кількість хворих, які вимагають шпиталізації різко скоротилася

Медичний центр «Оберіг» згорнув два з трьох ковідних відділень, лікарі і медсестри повернулися до своїх звичних справ. Однак медичний персонал готовий у будь-який момент повернутися до лікування хворих на коронавірус. Про це зазначив співвласник медичного центру «Оберіг» Олександр Деркач.

«Наприкінці вересня ми відкрили ковідне відділення в клініці «Оберіг». Потім додали ще два. Закупили відсутнє обладнання, довели кисень до 10 л/хв на кожне ліжко. Через клініку пройшло 600 чоловік. Наймолодшому пацієнту було менше 20, найстаршому-більше 90. Наші бригади невідкладної допомоги доставляли хворих зі всієї України. І навіть одного разу з Криму. Кого-то виписували через 5 днів, а кого-то і через місяць. Кому-то допомагав стандартний протокол, а кому-то, на жаль, не допомагало нічого. Ні самовіддана праця лікарів, ні сучасні ліки», – йдеться в блозі.

Олександр Деркач зазначив, що і сам лікувався від коронавірусу в медичному центрі «Оберіг».

Нагадаємо, минулого року в новому корпусі клініки «Оберіг» відкрили відділення для лікування хворих на коронавірус на 20 ліжок.

Як зазначалося, за минулу добу в Україні медики виявили 4685 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 200 дітей та 336 медпрацівників.

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