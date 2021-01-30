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    Здоров'я

    Степанов назвав регіони з найбільшим добовим приростом нових випадків коронавірусу

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    <p>&laquo;Вчора з коронавірусом було госпіталізовано 1906 осіб&raquo; - очільник МОЗ</p> - Степанов назвав регіони з найбільшим добовим приростом нових випадків коронавірусу

    «Вчора з коронавірусом було госпіталізовано 1906 осіб» - очільник МОЗ

    Минулої доби в Україні медики виявили 4685 нових хворих на Covid-19

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зареєстрована в Івано-Франківській, Львівській областях та Києві. Про це повідомляє міністр охорони здоров’я України Максим Степанов у Facebook.

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківська (412), Львівській (353), м. Київ (341), Дніпропетровській (335) та Київській (325) областях», – написав Степанов.

    За даними голови МОЗ, кількість захворювань в регіонах за добу така:

    • Київ – 341 випадок;
    • Вінницька область – 241 випадок;
    • Волинська область – 146 випадків;
    • Дніпропетровська область – 335 випадків;
    • Донецька область – 170 випадків;
    • Житомирська область – 158 випадків;
    • Закарпатська область – 245 випадків;
    • Запорізька область – 220 випадків;
    • Івано-Франківська область – 412 випадків;
    • Київська область – 325 випадків;
    • Кіровоградська область – 36 випадків;
    • Луганська область – 108 випадків;
    • Львівська область – 356 випадків;
    • Миколаївська область – 84 випадки;
    • Одеська область – 174 випадки;
    • Полтавська область – 104 випадки;
    • Рівненська область – 116 випадків;
    • Сумська область – 77 випадків;
    • Тернопільська область – 124 випадки;
    • Харківська область – 280 випадків;
    • Херсонська область – 52 випадки;
    • Хмельницька область – 123 випадки;
    • Черкаська область – 155 випадків;
    • Чернівецька область – 186 випадків;
    • Чернігівська область – 117 випадків.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Нагадаємо, за минулу добу в Україні медики виявили 4685 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 200 дітей та 336 медпрацівників.

    Вчора з коронавірусом було госпіталізовано 1906 осіб. Померло від ускладнень хвороби 149 пацієнтів. За офіційними даними МОЗ вчора одужало 11317 людей.

    Здійснено тестувань за добу – 41781 (зокрема методом ПЛР – 23871, методом ІФА – 17910).

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    Теги: грип Максим Степанов хвороби коронавірус
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