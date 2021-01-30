Степанов назвав регіони з найбільшим добовим приростом нових випадків коронавірусу
«Вчора з коронавірусом було госпіталізовано 1906 осіб» - очільник МОЗ
Минулої доби в Україні медики виявили 4685 нових хворих на Covid-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зареєстрована в Івано-Франківській, Львівській областях та Києві. Про це повідомляє міністр охорони здоров’я України Максим Степанов у Facebook.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківська (412), Львівській (353), м. Київ (341), Дніпропетровській (335) та Київській (325) областях», – написав Степанов.
За даними голови МОЗ, кількість захворювань в регіонах за добу така:
- Київ – 341 випадок;
- Вінницька область – 241 випадок;
- Волинська область – 146 випадків;
- Дніпропетровська область – 335 випадків;
- Донецька область – 170 випадків;
- Житомирська область – 158 випадків;
- Закарпатська область – 245 випадків;
- Запорізька область – 220 випадків;
- Івано-Франківська область – 412 випадків;
- Київська область – 325 випадків;
- Кіровоградська область – 36 випадків;
- Луганська область – 108 випадків;
- Львівська область – 356 випадків;
- Миколаївська область – 84 випадки;
- Одеська область – 174 випадки;
- Полтавська область – 104 випадки;
- Рівненська область – 116 випадків;
- Сумська область – 77 випадків;
- Тернопільська область – 124 випадки;
- Харківська область – 280 випадків;
- Херсонська область – 52 випадки;
- Хмельницька область – 123 випадки;
- Черкаська область – 155 випадків;
- Чернівецька область – 186 випадків;
- Чернігівська область – 117 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні медики виявили 4685 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 200 дітей та 336 медпрацівників.
Вчора з коронавірусом було госпіталізовано 1906 осіб. Померло від ускладнень хвороби 149 пацієнтів. За офіційними даними МОЗ вчора одужало 11317 людей.
Здійснено тестувань за добу – 41781 (зокрема методом ПЛР – 23871, методом ІФА – 17910).