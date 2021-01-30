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    Політика

    Суддя Конституційного Суду назвав головні ризики закону про «народовладдя»

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    Сліденко виділив два фактори щодо політичних ризиків закону про референдум - Суддя Конституційного Суду назвав головні ризики закону про «народовладдя»
    Сліденко виділив два фактори щодо політичних ризиків закону про референдум

    Сліденко зазначив, що проблематика в цьому законопроєкті «ставить питання навіщо його приймали зараз і в такому вигляді»

    Суддя КСУ Ігор Сліденко виділив два фактори щодо політичних ризиків закону про референдум.

    Про це він розповів в ефірі «Борковський & Валевська. Політика».

    «Останнім часом особливо після того, як прийняли цей законопроєкт з’явилося багато коментарів. І всі вони доповнюють один одного. Найбільше ризики пов’язані з недолугими нормами, які фактично підміняють парламентаризм, які дають змогу за допомогою референдуму приймати або скасовувати закони. Другий фактор – акценти саме на територіальних питаннях референдумів. Це за умови, коли частина України окупована і коли де-факто Україна знаходиться у стані війни», – сказав Сліденко.

    Він зазначив, що такого роду проблематика в цьому законопроєкті «ставить питання навіщо його приймали зараз і в такому вигляді».

    Нагадаємо, Верховна Рада 26 січня ухвалила закон про народовладдя через всеукраїнський референдум. За документ проголосували 255 нардепів.

    До слова, Разумков прокоментував прийняття закону про референдум.

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    Теги: референдум закон політика суддя Україна
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