Суддя Конституційного Суду назвав головні ризики закону про «народовладдя»

Сліденко зазначив, що проблематика в цьому законопроєкті «ставить питання навіщо його приймали зараз і в такому вигляді»

Суддя КСУ Ігор Сліденко виділив два фактори щодо політичних ризиків закону про референдум.

Про це він розповів в ефірі «Борковський & Валевська. Політика».

«Останнім часом особливо після того, як прийняли цей законопроєкт з’явилося багато коментарів. І всі вони доповнюють один одного. Найбільше ризики пов’язані з недолугими нормами, які фактично підміняють парламентаризм, які дають змогу за допомогою референдуму приймати або скасовувати закони. Другий фактор – акценти саме на територіальних питаннях референдумів. Це за умови, коли частина України окупована і коли де-факто Україна знаходиться у стані війни», – сказав Сліденко.

Він зазначив, що такого роду проблематика в цьому законопроєкті «ставить питання навіщо його приймали зараз і в такому вигляді».

Нагадаємо, Верховна Рада 26 січня ухвалила закон про народовладдя через всеукраїнський референдум. За документ проголосували 255 нардепів.

До слова, Разумков прокоментував прийняття закону про референдум.

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