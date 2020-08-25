Чернівецька міськрада вирішила послабити карантин



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Міськрада пішла на зустріч підприємцям

Міська рада 25 серпня дозволила роботу ринків, торгових комплексів, громадського транспорту, а також шкіл і дитсадків.

У Чернівцях міська рада 25 серпня дозволила роботу ринків, торгових комплексів, громадського транспорту, а також шкіл і дитсадків.

Як повідомляє molbuk.ua, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на позачерговій сесії міськради.

Зокрема, рішення передбачає:

у місті дозволено роботу громадського транспорту в режимі спеціальних перевезень (за умови забезпечення водіїв та пасажирів під час таких перевезень засобами індивідуального захисту в межах кількості місць для сидіння).

міськрада дала дозвіл на роботу суб’єктів господарювання (торгівлі, побутових послуг, ринків, торгових комплексів, кінотеатрів, ДЮСШ, спортивним клубам, секціям), за умови дотримання протиепідемічних заходів.

депутати підтримали дозвіл на роботу закладів громадського харчування, за умови присутності в залі не більше 20 чоловік, але не менше, ніж 10 квадратних метрів залу на одну людину.

дозволено діяльність дошкільних навчальних закладів та ЗОШ, за умови дотримання рекомендацій головного державного санітарного лікаря України.

Водночас рішення передбачає заборону:

роботи розважальних закладів, зон у межах торгових центрів;

проведення масових заходів з кількістю учасників більше 20 чоловік у закритому приміщенні.

Крім того, ухвала передбачає доручення управлінню освіти Чернівецької міськради «невідкладно підготувати проект рішення про відновлення роботи закладів дошкільної освіти та закладів загальної середньої освіти».

Також міськрада рекомендує органам Нацполіції «не вчиняти дій щодо притягнення до відповідальності суб’єктів господарювання, які діятимуть у відповідності до даного рішення».

Чернівецька міськрада звернулася до міністра інфраструктури України щодо недопущення скасування зупинки поїздів далекого сполучення.

Як повідомлялося, у Чернівецькій області через посилення карантину медики не можуть дістатися до обласного центру.

Нагадаємо, 25 серпня у Чернівцях приблизно 500 місцевих підприємців, фотографів, музикантів та представників ресторанного бізнесу зібралися під стінами міської ради на акцію протесту «Голодний карантин».

До відома, з 24 серпня обласний центр паралізовано. У Чернівцях почали діяти правила «червоної зони». Минулого тижня через несприятливу ситуацію із поширенням коронавірусної хвороби, Чернівці, Кіцманський та Заставнівський райони рішенням уряду внесли до «червоної» карантинної зони, в якій діють обмеження на роботу громадського транспорту, закладів освіти й ресторанів.

В Україні станом на ранок 25 серпня за минулу добу на коронавірус захворіли 1658 людей, це на 141 людину менше, ніж учора (1 799). Одужали – 346 людей (вчора 289), померли – 25 (вчора 22). Загалом від початку пандемії одужали 52 870 українців, померли – 2 318. Від початку пандемії захворіли 108 415 українців.