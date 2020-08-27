МОЗ оприлюднив додаткові рекомендації для навчання у школах



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Навчатися у школах діти будуть з 1 вересня в усій Україні, окрім регіонів «червоної» зони

Відкрити всі входи і виходи, щоб запобігти скупченню дітей та розпочинати уроки для дітей у різний час

Міністерство охорони здоров’я рекомендує школам відчинити усі входи та виходи, аби уникнути великого скупчення дітей.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу.

«Ми рекомендуємо відкрити всі входи і виходи. Розробити так маршрути, щоб діти з молодших класів заходили через один вхід, діти старших класів - через інший. Для того, щоб вони не перетиналися, заходячи в школу та щоб уникнути скупчення», - сказав Степанов.

Міністр зазначив, що також МОЗ рекомендує розпочинати уроки для класів у різний час, зокрема, з 15-хвилинним проміжком.

Степанов нагадав, що навчатися у школах діти будуть з 1 вересня в усій Україні, окрім регіонів «червоної» зони.

«У «зеленій» та «жовтій» зонах вчителі в класах можуть працювати без масок за умови дотримання відповідної дистанції. Також можна використовувати захисний щиток. Учні 1-4 класів можуть перебувати на території школи без масок. Усі працівники школи мають проходити температурний скринінг», - йдеться в рекомендаціях міністерства.

Степанов додав, що їдальні у школах працюватимуть, але МОЗ не рекомендує застосовувати умови шведського столу.

«Потрібно скласти графік, коли ті чи інші класи можуть перебувати в їдальні. За столом має бути не більше чотирьох осіб, а всі працівники їдальні мають перебувати в рукавичках та захисних масках», - наголосив у міністр.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я оновило правила для навчання в школах під час пандемії.

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