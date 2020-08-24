Обласний центр паралізовано. У Чернівцях почали діяти правила «червоної зони»



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24 серпня в Червнівцях зупинився транспорт

Завтра вранці чернівчани, які добираються на роботу, залишаться без громадського транспорту

У Чернівцях сьогодні припизупинив рух увесь громадський транспорт: не працюють ні тролейбуси, ні маршрутки.



Про це повідомив заступник міського голови Дмитро Сірман, пише molbuk.ua.

«Вранці справді не виїхали ні маршрутки, ні тролейбуси. Перевізники виконують постанову щодо запровадження «червної зони», яка передбачає зупинку громадського транспорту. Ми намагалися їх переконати їхати до вівторка, коли відбудеться позачергова сесія депутатів міської ради. Але перевізники не погодилися, бо ніхто не хоче сплачувати штрафи», - сказав Сірман.



За його словами, 25 серпня на позачерговій сесії буде розглядатися питання про відновлення роботи громадського транспорту.



Але завтра вранці чернівчани, які добираються на роботу, залишаться без громадського транспорту.

Раніше виконуючий обов’язки мера міста Олексій Каспрук заявив, що у Чернівцях можуть розпочатися протести через посилення карантину.

Разом з тим на Буковині зафіксували новий антирекорд захворювань на коронавірус. Як повідомила 24 серпня Чернівецька обладміністрація, за минулу добу у Чернівецькій області зафіксовано три летальних випадки. У всіх померлих були важкі двобічні пневмонії. Загальна кількість зареєстрованих летальних випадків від коронавірусу на Буковині – 261.

За минулу добу, 23 серпня, на Буковині зафіксовано 241 новий випадок зараження коронавірусом. Антилідреми знову стали Чернівці та Кіцманський район. У Чернівцях захворіли 98 людей, у Кіцманському районі - 88.

20 серпня Кабінет міністрів України оновив розподіл областей відповідно до кольорових зон карантину. Місто Чернівці, Заставнівський та Кіцманський райони Чернівецької області потрапили до червоної зони.

Коронавірус в Україні

Всього 106757

Одужали 52524

Хворіють 51940

Померли 2293

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В Україні станом на ранок 24 серпня за минулу добу на коронавірус захворіло 1799 людей, це на 188 осіб менше, ніж учора днем раніше.

Медики також попереджають, що пік захворюваності Covid-19 можливий у вересні.



