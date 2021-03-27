Бразилія оголосила про розробку вакцини від коронавірусу

Випробування препарату мають початися у квітні, відразу після схвалення регуляторних органів

Вчені з бразильського університету міста Рібейран-Прету розробили препарат для імунізації проти коронавірусу. Він називається ButanVac.

Про це повідомив міністр науки, технологій та інновацій Бразилії Маркус Понтес, передає BBC Brasil.

Випробування препарату мають початися у квітні, відразу після схвалення регуляторних органів. Після успішних випробувань в травні заплановано розпочати масове виробництво вакцини. До липня Бразилія розраховує виробити близько 40 млн доз препарату.

В інституті Бутантан підкреслюють, що препарат буде використовуватися в першу чергу всередині країни, а вже потім до нього буде відкритий доступ для інших держав.

Проте виробники розраховують, що розроблена в Бразилії вакцина допоможе побороти вірус в країнах третього світу.

Випробування препарату на тваринах пройшли успішно. Він коштуватиме менше у порівнянні з наявними вакцинами.

Є ймовірність, що для успішної вакцинації проти Covid-19 може бути достатньо всього однієї дози ButanVac.

Нагадаємо, 25 березня в Україну прибула перша партія вакцини від Covid-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Як повідомляв очільник МОЗ Максим Степанов, перша партія китайської вакцини Sinovac складає 200 тисяч доз.

Вакцина ще має пройти лабораторний контроль. Це займе близько 10 днів.

Дипломати посольства України у КНР повідомляли, що відправлено першу партію із заявлених Україною 1,9 мільйона доз.

«Вакцина, яка була зареєстрована в Україні, пройшла усі етапи клінічних досліджень, офіційно підтвердивши свою ефективність і безпечність, і нині вже широко застосовується для захисту населення від пандемії у КНР, Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччині, Індонезії, Таїланді, Малайзії», – розповіли в посольстві.

Загалом група компаній «Лекхім» планує поставити в Україну 5 млн доз вакцини CoronaVac, зокрема 1,9 млн доз на виконання договору з ДП «Медзакупівлі України».

Вакцина від Covid-19 виробництва Sinovac Biotech буде використовуватися для щеплення маломобільних громадян

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