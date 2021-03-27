Facebook заблокував сторінку президента Венесуели через дезінформацію про Covid

Мадуро просував у соцмережі чебрецевий розчин, який начебто нейтралізує коронавірус без побічних ефектів

Соцмережа Facebook вирішила заморозити сторінку венесуельського президента Ніколаса Мадуро – він просував ліки, які нібито можуть вилікувати Covid-19.

Про це розповів представник Facebook, повідомляє Reuters.

«Ми дотримуємося вказівок ВООЗ (Всесвітньої організації охорони здоров’я), згідно з якими наразі не існує ліків для лікування вірусу. Через неодноразові порушення наших правил ми також заморожуємо сторінку на 30 днів, протягом яких вона буде доступна лише для читання», – сказав представник Facebook.

Раніше Мадуро описував «Карвативір» – чебрецевий розчин, який начебто нейтралізує коронавірус без побічних ефектів. Мадуро стверджував, що «Карвативір» може застосовуватися профілактично та терапевтично проти коронавірусу.

Facebook приховав відео, у якому Мадуро просуває ліки, оскільки воно порушує політику про «помилкові твердження» щодо коронавірусу, зокрема що «щось може гарантувати уникнення зараження Covid-19 або може гарантувати одужання від Covid-19».

Зазначається, що адміністраторів сторінки Мадуро повідомили про порушення.

Обліковий запис Мадуро в Instagram, який належить Facebook, не постраждає.

Нагадаємо, президент Венесуели зробив щеплення вакциною «Супутник V» і заговорив російською.