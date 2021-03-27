Американський вчений назвав джерелом Covid-19 китайські лабораторії

Вчений вважає, що поширення вірусу почалося у вересні 2019 року

Американський вчений, колишній директор Центру по контролю і профілактиці захворювань США Роберт Редфілд заявив, що Covid-19 міг з'явитися в лабораторії міста Ухань в Китаї.

Про це він розповів в інтерв'ю CNN.

«Зараз я як і раніше дотримуюся точки зору, що найбільш вірогідне джерело цього патогена в Ухані була лабораторія, звідки він вирвався», – сказав Редфілдт

Він вважає, що поширення вірусу почалося у вересні 2019 року.

При цьому він зазначив, що це його власна думка, яке йому тепер йому дозволено висловити.

Раніше фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я відмовилися від версії його походження в результаті витоку з лабораторії.

Також в ВООЗ назвали нову причину, яка могла спровокувати появу коронавірусу нового типу. Вони припустили, що на освіту Covid-19 могла вплинути торгівля тваринами в Китаї.

Додамо, що ВООЗ цього тижня назве тварину, від якої ковід перейшов до людини.

Наразі існують різні версії походження цього коронавірусу. Зокрема, деякі науковці припускають, що поширення хвороби почалось вісім років тому.

Нагадаємо, 11 березня 2020 року, понад рік тому ВООЗ оголосила про початок пандемії Covid-19.

Нещодавно експерти ВООЗ заявили, що масштаб пандемії коронавірусу у Вухані був більшим, ніж вважалося.

Раніше міжнародна група вчених Всесвітньої організації охорони здоров'я припускає, що Covid-19 міг циркулювати за межами китайського міста Вухань до перших зареєстрованих випадків. Місцем виникнення коронавірусу може бути не Вухань.

Зараз у світі поширюється кілька видів нових штамів коронавірусу, серед яких мутований Covid з Британії, ПАР, Бразилії та Японії. При цьому у ВООЗ заявили, що географія нових штамів коронавірусу розширилася. Тільки «британський» Covid виявили вже в 86 країнах.