Коронавірус в Україні: за добу померло 449 людей, госпіталізовано майже 6 тис. осіб

За минулу добу в Україні від коронавірусу померло 449 людей

В Україні виявлено понад 17 тис. нових випадків захворювання на коронавірус

За минулу добу в Україні виявили більш 17 тис. нових заражень на Covid. Хвороба забрала життя 449 людей. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

«За добу 6 листопада в Україні зафіксовано 17 419 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1 119, медпрацівників – 195)», – йдеться в повідомленні.

За минулу добу:

госпіталізовано – 5 652 особи;

летальних випадків – 449 осіб;

одужало – 8 520 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 075 433 особи;

одужало – 2 512 756 осіб;

летальних випадків – 72 084;

проведено ПЛР-тестувань – 14 847 087.

Також протягом минулої доби 131 406 людей вакциновано проти Covid-19. Одну дозу отримали 85 340 людей, повністю імунізовані – 46 066 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 354 681 людину, з них отримали одну дозу – 11 354 679 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 904 573 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 19 259 252 щеплення.

93,2 % госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

До слова, вчені порахували, скільки людей насправді вбив коронавірус.

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