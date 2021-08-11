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    Вчені пояснили погіршення пам'яті у тих, хто перехворів Covid-19

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    Вчені пов'язали погіршення пам'яті&nbsp;у тих, хто перехворів Covid-19, зі збоєм в роботі імунітету - Вчені пояснили погіршення пам'яті у тих, хто перехворів Covid-19
    Вчені пов'язали погіршення пам'яті у тих, хто перехворів Covid-19, зі збоєм в роботі імунітету
    Фото з відкритих джерел

    Вчені відзначають, що у деяких пацієнтів, які перехворіли на коронавірус, проявляються серйозні погіршення в роботі мозку

    Вчені виявили у пацієнтів з довгостроковими порушеннями пам'яті, які виникають після коронавірусної інфекції, збої в життєдіяльності деяких типів Т-клітин, що грають важливу роль в придбаному імунній відповіді. Дослідження опубліковане на medRxiv.

    У публікації наголошується, що у пацієнтів, які страждають від довгострокових нейрофізіологічних симптомів Covid-19, був виявлений унікальний набір аномалій в роботі імунітету.

    Зокрема, вчені відзначають проблеми з пам'яттю, що безпосередньо пов'язано з кількістю молекул-ефекторів, які виробляють їх Т-клітини.

    Вчені відзначають, що у деяких пацієнтів, які перехворіли на коронавірус, проявляються серйозні погіршення в роботі мозку.

    Одне з них - делірій, психічний розлад, що протікає із затьмаренням свідомості, порушенням уваги і сприйняття.

    Тим часом мешканки Норвегії, які зробили щеплення від Covid-19 американською вакциною Pfizer, повідомили у соцмережах про збільшення грудей після вакцинації.

    Американська біотехнологічна компанія Moderns заявила, що її вакцина у 90 відсотках випадків запобігає зараженню коронавірусом, а у 95 відсотках – важкому перебігу хвороби.

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    Теги: хвороби щеплення коронавірус
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    Вчені пояснили погіршення пам'яті у тих, хто перехворів Covid-19