Вчені пояснили погіршення пам'яті у тих, хто перехворів Covid-19

Вчені пов'язали погіршення пам'яті у тих, хто перехворів Covid-19, зі збоєм в роботі імунітету

Вчені відзначають, що у деяких пацієнтів, які перехворіли на коронавірус, проявляються серйозні погіршення в роботі мозку

Вчені виявили у пацієнтів з довгостроковими порушеннями пам'яті, які виникають після коронавірусної інфекції, збої в життєдіяльності деяких типів Т-клітин, що грають важливу роль в придбаному імунній відповіді. Дослідження опубліковане на medRxiv.

У публікації наголошується, що у пацієнтів, які страждають від довгострокових нейрофізіологічних симптомів Covid-19, був виявлений унікальний набір аномалій в роботі імунітету.

Зокрема, вчені відзначають проблеми з пам'яттю, що безпосередньо пов'язано з кількістю молекул-ефекторів, які виробляють їх Т-клітини.

Вчені відзначають, що у деяких пацієнтів, які перехворіли на коронавірус, проявляються серйозні погіршення в роботі мозку.

Одне з них - делірій, психічний розлад, що протікає із затьмаренням свідомості, порушенням уваги і сприйняття.

Тим часом мешканки Норвегії, які зробили щеплення від Covid-19 американською вакциною Pfizer, повідомили у соцмережах про збільшення грудей після вакцинації.

Американська біотехнологічна компанія Moderns заявила, що її вакцина у 90 відсотках випадків запобігає зараженню коронавірусом, а у 95 відсотках – важкому перебігу хвороби.