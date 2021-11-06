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    Названо симптоми коронавірусу у вакцинованих: коли варто хвилюватися

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    Після вакцинації ризик захворіти на коронавірусну інфекцію значно знижується - Названо симптоми коронавірусу у вакцинованих: коли варто хвилюватися

    Після вакцинації ризик захворіти на коронавірусну інфекцію значно знижується

    Фото з відкритих джерел

    Найчастіше у вакцинованих коронавірус супроводжується головним болем, нежиттю, кашлем, болем у горлі та чханням

    Після вакцинації ризик захворіти на коронавірус значно знижується. У той же час повністю виключати можливість захворіти не варто. Про це пишуть іноземні ЗМІ.

    Інфекціоніст Томас Бенфілд та імунолог Руне Хартманн розповіли, що у тих, хто вакцинувався, хвороба може розвиватися настільки ж по-різному, як у нещеплених. Також були випадки госпіталізації, але у них все відбувалося не так критично.

    Фахівці назвали ситуацію, за якої щеплені люди заражаються коронавірусом, «проривною інфекцією». Найчастіше у вакцинованих коронавірус супроводжується головним болем, нежиттю, кашлем, болем у горлі та чханням. Проте жар і втрата нюху після щеплення зустрічаються набагато рідше.

    Медики також кажуть, що на ступінь тяжкості впливають вакцина, вік та супутні хвороби.

    «Ми бачимо, що ефект вакцини знижується у найстаршої частини населення, старше 70 років, через шість із лишнім місяців. І якщо вони в цей момент роблять третій укол, відбувається клінічне поліпшення», – розповіли імунологи.

    Вони рекомендують навіть при повній вакцинації стежити за симптомами, щоб насамперед не заразити оточення.

    Нагадаємо, в Україні зафіксували новий антирекорд смертей від коронавірусу.

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    Теги: хвороби щеплення небезпека коронавірус
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    Названо симптоми коронавірусу у вакцинованих: коли варто хвилюватися