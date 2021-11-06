Названо симптоми коронавірусу у вакцинованих: коли варто хвилюватися

Найчастіше у вакцинованих коронавірус супроводжується головним болем, нежиттю, кашлем, болем у горлі та чханням

Після вакцинації ризик захворіти на коронавірус значно знижується. У той же час повністю виключати можливість захворіти не варто. Про це пишуть іноземні ЗМІ.

Інфекціоніст Томас Бенфілд та імунолог Руне Хартманн розповіли, що у тих, хто вакцинувався, хвороба може розвиватися настільки ж по-різному, як у нещеплених. Також були випадки госпіталізації, але у них все відбувалося не так критично.

Фахівці назвали ситуацію, за якої щеплені люди заражаються коронавірусом, «проривною інфекцією». Найчастіше у вакцинованих коронавірус супроводжується головним болем, нежиттю, кашлем, болем у горлі та чханням. Проте жар і втрата нюху після щеплення зустрічаються набагато рідше.

Медики також кажуть, що на ступінь тяжкості впливають вакцина, вік та супутні хвороби.

«Ми бачимо, що ефект вакцини знижується у найстаршої частини населення, старше 70 років, через шість із лишнім місяців. І якщо вони в цей момент роблять третій укол, відбувається клінічне поліпшення», – розповіли імунологи.

Вони рекомендують навіть при повній вакцинації стежити за симптомами, щоб насамперед не заразити оточення.

Нагадаємо, в Україні зафіксували новий антирекорд смертей від коронавірусу.