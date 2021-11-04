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    Вчені порахували, скільки людей насправді вбив коронавірус

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    Станом на початок листопаду загалом у світі щодня фіксується менше смертей від Covid-19, ніж у серпні - Вчені порахували, скільки людей насправді вбив коронавірус
    Станом на початок листопаду загалом у світі щодня фіксується менше смертей від Covid-19, ніж у серпні
    фото з відкритих джерел

    Дослідники відзначають уповільнення темпів світової смертності

    Станом на початок листопада коронавірус спричинив понад п’ять млн підтверджених смертей у всьому світі. Це дорівнює населенню Барселони або майже всієї Нової Зеландії. Такі результати підрахунків оприлюднили вчені з Університету Джонса Гопкінса, США.

    Дослідники зазначають, що реальні показники смертності від хвороби є щонайменше удвічі більшими, оскільки у таких країнах, як Індія, підрахувати реальну кількість смертей неможливо. Викликають сумніви й офіційні дані таких країн, як Росія.

    Проте, якщо спиратися на офіційну статистику, найбільша кількість смертей, спричинених коронавірусною хворобою, зафіксована у США – понад 745 тис. осіб. Наступними за показниками сумної статистики є Бразилія, Індія, Мексика та Росія. Щодня в усьому світі реєструється близько 7 тис. нових смертей, що дещо менше у порівнянні із піком – близько 10 тис. у серпні.

    На думку дослідників, певне уповільнення темпів смертності свідчить про успіхи вакцинації, адже воно відбувається на тлі стрімкого поширення штаму «Дельта».

    Раніше повідомлялося, що за увесь час від коронавірусу в Україні померло 68 тис. людей.

    Також нагадаємо, що симптоми нового штаму коронавірусу «Дельта», який наразі лютує в Україні, дещо змінилися.

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    Теги: Росія США смерть Індія Бразилія Мексика хвороби коронавірус
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    Вчені порахували, скільки людей насправді вбив коронавірус