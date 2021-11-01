Коінфекція. На українців чекає подвійна небезпека

Одночасне захворювання на коронавірус і грип множить ризики

Спалах коронавірусної інфекції та невпинне зростання числа жертв залишаються темою номер один. Попри це на українців чатує ще одна небезпека, про яку дещо призабули, – сезонний грип. Традиційно на початку кожного епідсезону в Україні з’являються чутки про насування наднебезпечного грипу. Чи справдяться страшні прогнози цього року? Лікарі-інфекціоністи та епідеміологи пояснили, чому на українців очікує подвійна небезпека, а також хто найбільше ризикує отримати тяжкий перебіг сезонних інфекцій.

Теорія грипу

Умовним початком епідемічного сезону з грипу та ГРВІ вважається 1 жовтня. До цієї дати щороку відбуваються дві важливі речі. Перша – Всесвітня організація з питань охорони здоров’я на основі даних з усіх країн-членів робить прогноз штамів грипу, які циркулюватимуть у наступному епідсезоні на кожній півкулі. Друга – відповідно до прогнозів ВООЗ, виробники вакцин випускають відповідні препарати, а учасники міжнародних проєктів, фармацевтичні компанії докладають зусиль для їхнього розповсюдження. Оскільки в Україні вакцинація проти грипу належить до рекомендованих (тобто її немає у національному календарі профілактичних щеплень), вакцину можуть закуповувати коштом місцевих бюджетів, підприємств або ж власним коштом.

За прогнозами ВООЗ, у поточному епідсезоні 2021–2022 циркулюватимуть такі види грипу:

вірус, подібний A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09;

вірус, подібний A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2);

вірус, подібний В/Washington/02/2019 (лінія B Victoria);

вірус, подібний B/Phuket/3073/2013 (лінія B/Yamagata).

Такий вигляд має вірус грипу підтипу А. Ним людина може заразитися не лише від людини, а й від ссавців та пташок (фото з відкритих джерел)

Перші два з названих штамів – підтипи вірусу грипу А, який вважається агресивним. Група ризику щодо захворювання на них дещо перетинається із групою ризику щодо Covid-19: люди віком від 65 років, люди із супутніми патологіями (серцево-судинні захворювання тощо), а також вагітні та діти до п’яти років. H1N1 спричинив пандемію так званого свинячого грипу у 2009 році. Відтоді він став одним із сезонних вірусів грипу людини. Він може викликати важкі ускладнення – енцефаліт та менінгоенцефаліт – і призвести до летальних випадків.

Вірус H3N2, який ще називають «гонконзьким», теж не новий – вперше він спровокував епідемію ще у 1968 році. Інші два віруси, які циркулюють у поточному епідсезоні, належать до підтипу В, для якого характерний легший перебіг.

Такий вигляд під мікроскопом має вірус грипу підтипу В. Ним людина може заразитися тільки від людини (фото popsci.com)

Епідсезон-2021: «супергрип» чи коінфекція?

Минулого року епідемії грипу як такої не було, визнають експерти. Цьому треба завдячувати протиепідемічним заходам, яких українці сяк-так, але дотримувалися. Носіння масок у громадських місцях, використання антисептиків відіграли важливу роль. Водночас, за словами інфекціоністів та епідеміологів, цьогоріч ситуація може бути геть іншою. Київський науковець-інфекціоніст із медуніверситету імені Богомольця (практикує у Київській міській дитячій інфекційній лікарні) Сергій Крамарев у коментарі «Главкому» констатує: підйом захворюваності на грип вже фіксують Індія, Китай, а отже, вірогідно, дещо пізніше Україну теж «накриє».

Надія Дребот: «Ніякого «особливого» грипу цьогоріч не буде, але це не означає, що не потрібно вакцинуватися» (фото mltpl.city)

Завідувачка відділу організації епіднагляду Центру громадського здоров’я Оксана Кошалко прогнозує, що цього року епідемії грипу навряд вдасться уникнути. Такі висновки вона робить з динаміки зростання захворюваності. Щоправда, поширення саме грипу зі статистики, яку надає Центр громадського здоров’я, відстежувати важко. Проблема у тому, що формулювання звучить як «моніторинг грипу та ГРВІ», а випадки діагностування коронавірусної інфекції входять у число ГРВІ. Тож виходить, що ЦГЗ рахує в сумі і випадки грипу, і коронавірусу, й інших респіраторних вірусних захворювань.

А проте, за словами Кошалко, у цьому епідсезоні грип несе у собі більшу небезпеку, ніж зазвичай.

Сергій Крамарев зауважує: людина може одночасно захворіти і на грип, і на коронавірусну інфекцію, і ця ситуація реальна, а не гіпотетична. «Ще минулого року проводилися дослідження коінфекції – одночасного захворювання на обидва віруси. Так от, у такому випадку перебіг хвороби значно тяжчий, і смертність значно вища, ніж у разі інфікування однією з інфекцій. Якщо сам по собі грип у цьому сезоні не такий страшний, то для якоїсь людини саме поєднання цих хвороб може стати вкрай небезпечним», – коментує він «Главкому».

Епідеміолог Катерина Сояк погоджується: «Заразитися одночасно двома інфекціями – і грипом, і коронавірусом – реально. Симптоми будуть стерті, і лікарі не розумітимуть достеменно, якою саме інфекцією вони викликані. Але аналізи можуть підтверджувати наявність і грипу, і коронавірусу».

Лікар-інфекціоніст вищої категорії та член правління ГО «Батьки за вакцинацію» Надія Дребот поділяє думку колег. «Ніякого «особливого» грипу цьогоріч не буде, але це не означає, що не потрібно вакцинуватися. Це необхідно робити!», – сказала вона у коментарі «Главкому».

Що з вакцинацією?

Специфічного лікування захворювання, спричиненого вірусом грипу, немає. Як і у випадку з коронавірусом, від нього потрібно вакцинуватися. Щоправда, у «грипових» антивакцинаторів на один контраргумент менше: вакцина від грипу не є новою, перший біопрепарат від цього захворювання з’явився близько 50 років тому.

Традиційно в Україні від грипу вакцинується близько 1% населення. Зазвичай упродовж жовтня-першої половини листопада в Україні з’являються «свіжі» вакцини. Щоправда, минулого року вони з’явилися у вільному доступі аж у середині грудня. Цьогоріч в аптеках – принаймні столичних – вакцина від грипу була ще з кінця вересня. Нині доступні три види: GS Flu Quadrivalent («Джісі Флю Квадривалент», Південна Корея), Vaxigrip Tetra («Ваксігрип Тетра», Франція) та Influvac Tetra «(Інфлувак Тетра», Нідерланди). «Вакцини в Україні є, і щепитися дуже важливо, бо пневмонія може бути не тільки від Covid-19, а ще й від грипу», – наголошує Катерина Сояк.

Катерина Сояк: «Заразитися одночасно двома інфекціями – і грипом, і коронавірусом – реально» (фото openforest.org.ua)

Для того, щоб отримати щеплення від грипу, існують два шляхи. Перший і найочевидніший – за направленням від сімейного лікаря. На практиці це найчастіше відбувається так: перед візитом до лікаря варто заглянути у найближчі до поліклініки аптеки й запитати, чи є вакцина у наявності. Після того, як сімейний лікар вас оглянув і дав направлення на вакцинацію, слід іти до аптеки, купувати вакцину (близько 600 грн), а також брати в оренду термосумку (250 грн – застава), аби зберегти препарат в умовах холоду. Важливо: після купівлі вакцини необхідно зберігати чек. Між купівлею та введенням біопрепарату має минути не більше двох годин, інакше у поліклініці просто відмовляться вводити вам цю вакцину.

Другий шлях простіший, але дорожчий, – зробити щеплення у приватній клініці. Це буде вдвічі дорожче, адже перед вакцинацією передбачений обов’язковий платний огляд лікаря, відмовитися від якого не можна.

Важливий момент: перед щепленням варто порадитися з лікарем щодо подальшої вакцинації від інших хвороб. Приміром, між щепленням від грипу та коронавірусом має минути два тижні. Одночасно (в один день, в різні руки) з грипом можна щепитися від низки інших захворювань: до прикладу, спричинених пневмококом.

У МОЗ наголошують, що вакцина від Covid-19 не є аналогом вакцини проти відповідних штамів грипу і навпаки.

Ефект вакцини проти грипу настає не одразу після уколу, а через 14 днів.

Наталія Сокирчук, «Главком»