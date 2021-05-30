Жителів китайського мегаполісу закрили на карантин через нові випадки коронавірусу

Влада 15-мільйонного міста повідомила про 20 нових випадків зараження за останній тиждень

Китайське місто Гуанчжоу закрили на карантин. Нові випадки коронавірусу стривожили китайську владу, яка вважала, що Covid-19 в них під контролем. Про це повідомляє Associated Press.

Гуанчжоу – це великий діловий і промисловий центр з населенням 15 мільйонів осіб. Влада міста повідомила про 20 нових випадків зараження за останній тиждень. І хоч цифра невелика, така ситуація з коронавірусом стривожила китайську владу. Вони прийняли рішення закрити великий район на карантин, де були виявлені випадки хвороби.

У суботу жителям п'яти вулиць району Лівань в центрі міста Гуанчжоу наказали залишатися вдома. Також закриті вуличні ринки, дитячі садки та розважальні заклади. Харчування в ресторані в приміщеннях було заборонено. Школярам молодших класів у школах наказали припинити очні заняття.

Також у чотирьох прилеглих районах жителям наказали обмежити діяльність на свіжому повітрі.

Крім того, міська влада замовила тестування сотень тисяч жителів після початкового зараження. Уряд заявив, що до середовища тестування пройшли близько 700 000 осіб.

Відомо, що нові випадки коронавірусу були привезені з-за кордону. Місцеві ЗМІ розповідають про 75-річну жінку, у якої 21 травня був виявлений «індійський» варіант коронавірусу. Решта хворих ходили з нею на вечерю або живуть разом.

До слова, Сполучені Штати Америки та Велика Британія закликали в ООН Всесвітню організацію охорони здоров’я (ВООЗ) відновити місію в Китаї, яка займалася пошуком джерела походження коронавірусу Covid-19.

За день до того стало відомо, що американська розвідка отримала нові дані про походження коронавірусу.

Видання The Wall Street Journal з посиланням на звіт американської розвідки повідомляло, що троє вчених з Уханя, які працювали з коронавірусами, одночасно потрапили до лікарні ще в листопаді 2019 року. Вони були госпіталізовані у важкому стані за місяць до початку пандемії.

Нагадаємо, в кінці березня був оприлюднений звіт Всесвітньої організації охорони здоров'я за підсумками місії фахівців в Ухань з метою з'ясувати Походження коронавірусу Covid-19.

У документі найвірогіднішою версією виникнення коронавірусу називалася теорія про те, що він виник в популяції кажанів, мутував і перескочив на людину через іншу тварину.

При цьому версію про те, що пандемія почалася з витоку Covid-19 з лабораторії Уханьского Інституту вірусології, експерти ВООЗ назвали малоймовірною.