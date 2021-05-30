МОЗ: у червні в Україну прибуде кількасот тисяч доз вакцин Pfizer та AstraZeneca

До кінця червня в Україні буде 500 тисяч доз Pfizer і 700 тисяч доз вакцини AstraZeneca

До кінця червня в Україні з урахуванням уже поставлених вакцин точно повинні бути 3,7 мільйона доз

У червні в Україну прибуде кількасот тисяч доз вакцини Pfizer, закупленої за державні кошти, та 700 тисяч доз AstraZeneca від механізму Covax. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пише DW.

«Ще 500 тисяч доз Pfizer за державними контрактами. Вже 117 тисяч доз доставлені, потім ще 43. Тобто до кінця червня 500 тисяч доз Pfizer. І 700 тисяч доз вакцини AstraZeneca в межах ініціативи Covax», – сказав Ляшко.

Загалом, за словами глави МОЗ, до кінця червня в Україні з урахуванням уже поставлених вакцин точно повинні бути 3,7 мільйона доз.

Ляшко також зазначив, що крім 8 мільйонів доз вакцин від Covax і 34 мільйонів доз законтрактованих вакцин, він підписав ще один контракт на поставку вакцин, але деталей щодо того, хто є виробником цієї вакцини та який її об'єм законтрактувала Україна, він не повідомив.

Зазначимо, Ляшко зібрався переглянути індикатори «зеленої» зони.

Як уже повідомлялось, всі регіони країни станом на суботу, 29 травня, наразі офіційно перебувають у «жовтій» зоні карантину. При цьому Київ та ще шість регіонів країни повністю або частково відповідають показникам «зеленої» зони.

Також МОЗ скасовує тестування після повернення з Туреччини.

До слова, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу. Центр відкрився о 10:00. І вже о цій порі біля входу вишикувалась величезна черга.

Як повідомлялося, за минулу добу 28 травня проти Covid-19 в Україні щеплено 16815 осіб, загальна кількість щеплених першою дозою вакцини збільшилася до 1008857.