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    Перший день роботи нового центру вакцинації: стало відомо, скільки киян отримали щеплення

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    Черга на вакцинацію біля&nbsp;Міжнародного виставкового центру на Броварському проспекті в Києві&nbsp; - Перший день роботи нового центру вакцинації: стало відомо, скільки киян отримали щеплення
    Черга на вакцинацію біля Міжнародного виставкового центру на Броварському проспекті в Києві 
    Фото: Артем Худолєєв, Главком

    Щеплення вакциною CoronaVac роблять киянам, які зареєструвалися в додатку «Дія»

    У центрі вакцинації від коронавірусу, відкритому в Києві у суботу, 29 травня, щеплення отримали 1395 осіб. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник на своїй сторінці у Facebook.

    «У Центрі працювали 16 бригад, до яких входять реєстратор, лікар і медсестра. Крім того, працювала і бригада «швидкої». До них, до речі, звернулися двоє людей. Вони госпіталізації не потребували, і після наданої допомоги та спостереження залишили центр», – написав Поворозник.

    Чиновник повідомив, що центр Covid-вакцинації, який відкритий на базі Міжнародного виставкового центру, працюватиме і 30 травня з 10:00 до 18:00 за адресою Броварський проспект, 15 (корпус 4, вхід 4-А).

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    Перший день роботи нового центру вакцинації: стало відомо, скільки киян отримали щеплення
    Перший день роботи нового центру вакцинації: стало відомо, скільки киян отримали щеплення
    Перший день роботи нового центру вакцинації: стало відомо, скільки киян отримали щеплення
    Перший день роботи нового центру вакцинації: стало відомо, скільки киян отримали щеплення
    Перший день роботи нового центру вакцинації: стало відомо, скільки киян отримали щеплення
    Перший день роботи нового центру вакцинації: стало відомо, скільки киян отримали щеплення
    Перший день роботи нового центру вакцинації: стало відомо, скільки киян отримали щеплення
    Перший день роботи нового центру вакцинації: стало відомо, скільки киян отримали щеплення
    Перший день роботи нового центру вакцинації: стало відомо, скільки киян отримали щеплення
    Перший день роботи нового центру вакцинації: стало відомо, скільки киян отримали щеплення
    Перший день роботи нового центру вакцинації: стало відомо, скільки киян отримали щеплення

    «Щеплення вакциною CoronaVac роблять киянам, які зареєструвалися в додатку «Дія». Для того, щоб вакцинуватися, необхідно при собі мати паспорт, ідентифікаційний код, мобільний телефон для підтвердження запису на вакцинацію в додатку «Дія» і бажано – копію декларації з лікарем, якщо вона підписана», – нагадав чиновник.

    28 травня на брифінгу мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на базі Міжнародного виставкового центру в Києві цими вихідними почне працювати великий Центр вакцинації від Covid-19.

    Кличко зазначив, що 25 травня столиця отримала чергову партію вакцини CoronaVac. 20 640 доз будуть використані для щеплення паралімпійців, правоохоронців, працівників санаторно-курортних закладів та киян, які записалися в лист очікування через додаток «Дія».

    Мер також повідомив, що в Києві на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги районів працюють 98 додаткових стаціонарних пунктів щеплення, а також 15 мобільних бригад. У них працюють медики, що пройшли спеціальну підготовку. Також місто вже підготувало ще 10 мобільних бригад для роботи на платформі Pfizer. Вони розпочнуть вакцинацію, як тільки в Україні з’явиться ця вакцина у необхідній кількості.

    Днями столиця отримала чергову партію вакцини CoronaVac компанії Sinovac Biotech. 20640 доз будуть використані для щеплення паралімпійців, співробітників Держспецзв’язку, прокуратури, працівників санаторно-курортних закладів та осіб із листа очікування «Дія».

    Дивіться також: У Києві запрацював великий Центр вакцинації. Фоторепортаж з місця масового щеплення (фото)
    Теги: Київ чиновник КМДА щеплення вакцинація столиця коронавірус
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    Перший день роботи нового центру вакцинації: стало відомо, скільки киян отримали щеплення