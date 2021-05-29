Оперативні дані МОЗ: в Україні виявлено 3096 нових хворих на коронавірус
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві
За минулу добу в Україні госпіталізували 1309 осіб
Станом на 29 травня 2021 року в Україні зафіксовано 3096 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я у Facebook.
Зокрема, захворіли 144 дитини та 55 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1309 осіб;
- летальних випадків – 156;
- одужало – 10199 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 25401 особи,
- методом ІФА – 10963 особи,
- експрес-тестами – 21020 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2199769 особи;
- одужало – 2030415 осіб;
- летальних випадків – 50388;
- проведено ПЛР-тестувань – 10156756.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (377), Дніпропетровській (261), Львівській (231), Київській (197) та Запорізькій (170) областях.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу, зафіксували ще 3306 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень підтвердили в Києві.
Серед захворілих 169 дітей та 77 медпрацівників. Всього за добу госпіталізовано 1402 людини, летальних випадків – 156, одужали – 13298.