Оперативні дані МОЗ: в Україні виявлено 3096 нових хворих на коронавірус

За минулу добу в Україні госпіталізували 1309 осіб

Станом на 29 травня 2021 року в Україні зафіксовано 3096 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я у Facebook.

Зокрема, захворіли 144 дитини та 55 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1309 осіб;

летальних випадків – 156;

одужало – 10199 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 25401 особи,

методом ІФА – 10963 особи,

експрес-тестами – 21020 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2199769 особи;

одужало – 2030415 осіб;

летальних випадків – 50388;

проведено ПЛР-тестувань – 10156756.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (377), Дніпропетровській (261), Львівській (231), Київській (197) та Запорізькій (170) областях.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, зафіксували ще 3306 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень підтвердили в Києві.

Серед захворілих 169 дітей та 77 медпрацівників. Всього за добу госпіталізовано 1402 людини, летальних випадків – 156, одужали – 13298.

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