Кулі з тіл поранених будуть доказами у судах про злочини росіян – Ляшко

Лікарня в Чернігові з прямими влученнями російських ракет та снарядів

Бували моменти, коли в чернігівську лікарню привозили 56 поранених на годину

Частина куль та інородних тіл, які медики дістають із поранених внаслідок обстрілу росіянами, будуть доказом в судах про злочини окупантів проти людства та порушення конвецій у частині використання заборонених касетних бомб. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на своїй сторінці у Facebook після відвідування лікарень Чернігова.

«Був з робочим візитом у Чернігові. Описати побачене просто бракує слів. Ні, не баркує. Їх просто не хочеться говорити вголос, бо вони нецензурні. Добираючись до лікарні бачиш зруйновані … хотів написати будинки, але це не так. Це зруйновані долі. Лікарня з прямими влученнями російських ракет та снарядів. Ще одна. Відновленню не підлягають обидві. Частина лікарень пошкоджена та потребує експертизи на оцінку можливості їх подальшої експлуатації», - поділився Ляшко враженнями від побаченого.

Медики розповіли, що бували моменти, коли в одну лікарню привозили 56 поранених на годину, і всіх після оцінки стану та медичного сортування оперували.

«Демонстрація дістаних із поранених куль та інородних тіл. Частина точно буде доказом в судах про злочини проти людства та порушення конвецій в частині використання окупантами заборонених касетних бомб», - зазначив міністр.

Ляшко окреслив головні пріоритети наразі:

повноцінний запуск роботи аптечного сектору,

налагодження дорожньої інфраструктури, щоб екстрена медична допомога повернулась до звичних маршрутів пацієнтів,

відновлення медичної інфраструктури.

Як повідомлялося, за оцінкою мера Чернігова, щоб відбудувати зруйноване російськими військами місто, знадобиться, щонайменше, чотири роки.