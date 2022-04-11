Кулі з тіл поранених будуть доказами у судах про злочини росіян – Ляшко
Бували моменти, коли в чернігівську лікарню привозили 56 поранених на годину
Частина куль та інородних тіл, які медики дістають із поранених внаслідок обстрілу росіянами, будуть доказом в судах про злочини окупантів проти людства та порушення конвецій у частині використання заборонених касетних бомб. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на своїй сторінці у Facebook після відвідування лікарень Чернігова.
«Був з робочим візитом у Чернігові. Описати побачене просто бракує слів. Ні, не баркує. Їх просто не хочеться говорити вголос, бо вони нецензурні. Добираючись до лікарні бачиш зруйновані … хотів написати будинки, але це не так. Це зруйновані долі. Лікарня з прямими влученнями російських ракет та снарядів. Ще одна. Відновленню не підлягають обидві. Частина лікарень пошкоджена та потребує експертизи на оцінку можливості їх подальшої експлуатації», - поділився Ляшко враженнями від побаченого.
Медики розповіли, що бували моменти, коли в одну лікарню привозили 56 поранених на годину, і всіх після оцінки стану та медичного сортування оперували.
«Демонстрація дістаних із поранених куль та інородних тіл. Частина точно буде доказом в судах про злочини проти людства та порушення конвецій в частині використання окупантами заборонених касетних бомб», - зазначив міністр.
Ляшко окреслив головні пріоритети наразі:
- повноцінний запуск роботи аптечного сектору,
- налагодження дорожньої інфраструктури, щоб екстрена медична допомога повернулась до звичних маршрутів пацієнтів,
- відновлення медичної інфраструктури.
Як повідомлялося, за оцінкою мера Чернігова, щоб відбудувати зруйноване російськими військами місто, знадобиться, щонайменше, чотири роки.