  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Кулі з тіл поранених будуть доказами у судах про злочини росіян – Ляшко

    Лікарня в Чернігові з прямими влученнями російських ракет та снарядів - Кулі з тіл поранених будуть доказами у судах про злочини росіян – Ляшко
    Лікарня в Чернігові з прямими влученнями російських ракет та снарядів
    фото: Віктор Ляшко/Facebook

    Бували моменти, коли в чернігівську лікарню привозили 56 поранених на годину

    Частина куль та інородних тіл, які медики дістають із поранених внаслідок обстрілу росіянами, будуть доказом в судах про злочини окупантів проти людства та порушення конвецій у частині використання заборонених касетних бомб. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на своїй сторінці у Facebook після відвідування лікарень Чернігова.

    «Був з робочим візитом у Чернігові. Описати побачене просто бракує слів. Ні, не баркує. Їх просто не хочеться говорити вголос, бо вони нецензурні. Добираючись до лікарні бачиш зруйновані … хотів написати будинки, але це не так. Це зруйновані долі. Лікарня з прямими влученнями російських ракет та снарядів. Ще одна. Відновленню не підлягають обидві. Частина лікарень пошкоджена та потребує експертизи на оцінку можливості їх подальшої експлуатації», - поділився Ляшко враженнями від побаченого.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Кулі з тіл поранених будуть доказами у судах про злочини росіян – Ляшко
    Кулі з тіл поранених будуть доказами у судах про злочини росіян – Ляшко
    фото: Віктор Ляшко/Facebook

    Медики розповіли, що бували моменти, коли в одну лікарню привозили 56 поранених на годину, і всіх після оцінки стану та медичного сортування оперували.

    «Демонстрація дістаних із поранених куль та інородних тіл. Частина точно буде доказом в судах про злочини проти людства та порушення конвецій в частині використання окупантами заборонених касетних бомб», - зазначив міністр.

    Ляшко окреслив головні пріоритети наразі:

    • повноцінний запуск роботи аптечного сектору,
    • налагодження дорожньої інфраструктури, щоб екстрена медична допомога повернулась до звичних маршрутів пацієнтів,
    • відновлення медичної інфраструктури.

    Як повідомлялося, за оцінкою мера Чернігова, щоб відбудувати зруйноване російськими військами місто, знадобиться, щонайменше, чотири роки.

    Читайте також: 64 роки розмінування. «Сюрпризи», які залишили росіяни на нашій землі
    Теги: росія окупанти війна лікарня Україна Чернігів окупація Віктор Ляшко #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кулі з тіл поранених будуть доказами у судах про злочини росіян – Ляшко