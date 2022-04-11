До суду у Гаазі вже звернулися 42 країни через воєнні злочини РФ

Звернення 42 країн дозволило спростити і прискорити процедуру для України

У зв'язку з воєнними злочинами армії РФ в Україні до Міжнародного суду в Гаазі звернулися вже 42 країни. При цьому навряд чи варто розраховувати на швидкий результат розслідувань у таких справах. Про це розповів міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі телемарафону.

«42 країни вже звернулися до Міжнародного суду в Гаазі. Розслідування воєнних злочинів на міжнародному рівні почалося. Звернення цих країн дозволило спростити і прискорити процедуру для України», – сказав чиновник.

За словами глави Мін'юсту, збором доказів злочинів російських окупантів у Бучі під Києвом займаються експерти з усієї держави. Водночас кількість воєнних злочинів загарбників в Україні – «божевільна», і відповідно є складнощі з ресурсами для повного збору.

«Проблема велика, але воєнні злочини – це пріоритет. У нас є міжнародна підтримка, на цьому тижні приїдуть експерти з Франції. Більш того, ми знаходимося в переговорах з іншими країнами Євросоюзу. З великою ймовірністю, вони також будуть давати своїх професійних експертів, і це допоможе впоратися з величезним обсягом роботи», – зазначив Малюська.

Також Малюська додав, що на швидкий результат у справах розслідування військових злочинів очікувати не варто, оскільки РФ не видаватиме своїх військових злочинців.

Чиновник разом з тим наголошує, що російські кати, які скоювали злочини в Гостомелі та Бучі, точно доживуть до тих пір, коли їх віддадуть правосуддю – «терміну давності по таких злочинах немає».

Зеленський запросив австралійських парламентарів долучитися до відбудови України, портів та міст, зруйнованих російськими загарбниками.

Пізніше, звертаючись до парламенту та уряду Нідерландів, глава держави нагадав про трагедію рейсу MH–17 і закликав Нідерланди, на території яких, у Гаазі, розташований Міжнародний кримінальний суд, допомогти притягти до відповідальності усіх російських військових злочинців.