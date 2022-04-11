Розчищення доріг Київщини від наслідків війни: що зроблено за добу (фото)

Хроніка відбудови Київщини

Служба автомобільних доріг продовжує працювати у місті Ірпінь та на Житомирській трасі над розчищенням вулиць та траси Київ–Чоп від наслідків воєнних дій.

Для того, аби відновити якнайшвидше життєдіяльність на деокупованих територіях Київської області, залучено 149 одиниць техніки та 318 дорожників. Вони розчищають вулиці, дороги, прибудинкові території та зупинки від наслідків воєнних дій. Про це повідомляє «Укравтодор».

За добу 10 квітня прибрано ще близько 10 км траси М-06 Київ–Чоп.

Також триває зведення тимчасових переправ: через ріку Ірпінь на автошляху Р-30 та поблизу села Стоянка, на трасі М-06.

10 квітня прибрано 16,4 км вулиць міста Ірпінь.

«Працюємо максимально оперативно, аби забезпечити логістичні зв'язки в регіоні», - йдеться в повідомленні «Укравтодора».

Раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, коли відкриється рух трасою Київ–Житомир.

Від початку вторгнення Росії в Україну на території Київської області ворогом зруйновано п'ять мостів.

У регіоні почали зводити переправу та одночасно будувати міст на трасі М-06 Київ-Чоп, поблизу села Стоянка. Крім того, почалося влаштування тимчасової дороги на будівництво нового мосту на маршруті Р-30 Під'їзд до Ірпеня.