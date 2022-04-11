На Чернігівщині російські окупанти розстріляли неповнолітнього

Тіло хлопчика було захоронено батьками на території домогосподарства

Прокуратура розслідує вбивство російськими військовослужбовцями неповнолітнього у селі Нова Басань Чернігівської області. Про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура у Фейсбуці.

«За процесуального керівництва Ніжинської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). За даними слідства, в березні 2022 року поблизу будівлі сільської ради в селі Нова Басань внаслідок обстрілу, вчиненого військовослужбовцями Росії, загинув неповнолітній, його брат – дістав поранення. Тіло хлопчика було захоронено батьками на території домогосподарства», – йдеться в повідомленні.

За участю слідчого, прокурора та лікаря проведено ексгумацію.

У кримінальному провадженні призначено судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.

Станом на ранок 11 квітня російські окупанти продовжують свою агресію та намагаються прорвати оборону підрозділів Збройних сил України у районі міста Ізюм та встановити повний контроль над містом Маріуполь. Також окупанти здійснюють спроби покращити тактичне положення своїх підрозділів на Миколаївському напрямку.

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