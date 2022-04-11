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    Події в Україні

    На Чернігівщині російські окупанти розстріляли неповнолітнього

    На Чернігівщині розслідують вбивство підлітка рашистами - На Чернігівщині російські окупанти розстріляли неповнолітнього
    На Чернігівщині розслідують вбивство підлітка рашистами
    фото з відкритих джерел

    Тіло хлопчика було захоронено батьками на території домогосподарства

    Прокуратура розслідує вбивство російськими військовослужбовцями неповнолітнього у селі Нова Басань Чернігівської області. Про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура у Фейсбуці.

    «За процесуального керівництва Ніжинської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). За даними слідства, в березні 2022 року поблизу будівлі сільської ради в селі Нова Басань внаслідок обстрілу, вчиненого військовослужбовцями Росії, загинув неповнолітній, його брат – дістав поранення. Тіло хлопчика було захоронено батьками на території домогосподарства», – йдеться в повідомленні.

    За участю слідчого, прокурора та лікаря проведено ексгумацію.

    У кримінальному провадженні призначено судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.

    Станом на ранок 11 квітня російські окупанти продовжують свою агресію та намагаються прорвати оборону підрозділів Збройних сил України у районі міста Ізюм та встановити повний контроль над містом Маріуполь. Також окупанти здійснюють спроби покращити тактичне положення своїх підрозділів на Миколаївському напрямку.

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    Теги: росія окупанти прокуратура зброя війна вбивство розмінування розслідування Україна окупація #stoprussia
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    На Чернігівщині російські окупанти розстріляли неповнолітнього