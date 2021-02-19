Респіратор або дві маски: Чехія посилила протиепідемічні вимоги

В останні кілька днів в Чеській Республіці відбулося погіршення ситуації з коронавірусом

У магазинах, громадському транспорті та лікарнях людям обов'язково потрібно носити респіратори або дві хірургічні маски

Уряд Чехії зобов’язав громадян носити респіратор або дві хірургічні маски одночасно у магазинах, громадському транспорті та лікарнях.

Про це повідомляє iDNES.

Зазначається, що таке рішення влада прийняла для того, щоб сповільнити розповсюдження коронавірусу.

Міністр охорони здоров'я Чехії Ян Блатни заявив, що відтепер у магазинах, громадському транспорті та лікарнях людям обов'язково потрібно носити респіратори FFP2/KN95/N95 або дві хірургічні маски, одягнені одну на одну.

«В останні кілька днів в Чеській Республіці відбулося подальше погіршення ситуації», – пояснив він.

Нагадаємо, на днях на прохання губернаторів уряд Чехії продовжив надзвичайний стан.

Як повідомлялося раніше, обмеження, введені 30 січня, забороняли вʼїзд до Чехії іноземців зі всіх країн, незалежно від того, в якій зоні країна знаходиться – зеленій, помаранчевій або червоній.