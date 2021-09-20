Лікар розповів, як проявляється штам «Дельта» по днях

Хворі на Covid-19 часто відчувають стомлюваність, слабкість, головні і м'язові болі, як при грипі

Перші симптоми з'являються через два – п’ять днів після зараження

Ізраїльський лікар Ітай Галь розповів докладно, як проявляється штам коронавірусу «Дельта» по днях, і як полегшити свій стан. Про це пише vesty.co.il.

За його словами, перші симптоми з'являються через два – п’ять днів після зараження, рідко буває, що через тиждень. У заражених розвивається лихоманка без кашлю і задишки. Температура зазвичай тримається на рівні 37,8-38,5°С. У декого пропадають нюх і відчуття смаку, в поєднанні з іншими симптомами або без такого.

Третя – сьома доба після зараження:

У декого хвороба продовжує протікати безсимптомно або з легкою симптоматикою, особливо у щеплених. У дітей симптоми часто відсутні на всіх стадіях хвороби, що підвищує ризик зараження від них. Але у інших хворих симптоматика наростає, розвивається вірусна пневмонія, характерна для Covid-19. В такому випадку посилюються задишка і кашель, іноді – на тлі підвищення температури.

П’ять – шість днів:

Ці дні носять критичний характер, коли у деяких захворювання переходить у важку форму. Пневмонія стає більш вираженою, люди страждають від сильної задишки і кашлю. При цьому хворі відчувають виражену слабкість і не можуть завершувати фрази.

Через тиждень після зараження більшість хворих у важкому і середньому стані потрапляють до лікарні. Задишка посилюється, і вони починають потребувати кисню.

Другий тиждень:

На цьому етапі у тяжкохворих розвивається виражена дихальна недостатність, іноді потрібна інтубація і підключення до ШВЛ. Стан безсимптомних хворих не змінюється, легкохворі відчувають полегшення, аж до зникнення симптомів.

У деяких тяжкохворих на цьому етапі розвивається сепсис. Це небезпечний стан з агресивною реакцією імунної системи. Таких хворих госпіталізують в відділення інтенсивної терапії та іноді навіть доводиться підключати їх до апаратів, які заміняють роботу серця і легенів. У частини хворих в легкому і середньому стані з'являються болі в животі і пронос.

10 днів:

У більшості легкохворих повністю зникають симптоми. Якщо такий стан триває більше трьох днів, їх зазвичай звільняють від ізоляції.

Третій тиждень:

У хворих, які страждали від кашлю, настає серйозне полегшення, частота кашлю знижується аж до зникнення. Тяжкохворі діляться на дві основні групи: ті, що одужали і виписалися, з призначенням спостереження і реабілітації в амбулаторних умовах, і ті, чий стан погіршується.

Місяць після зараження:

І після одужання симптоми коронавірусу можуть зберігатися. У їх числі – втрата нюху і відчуття смаку, лихоманка, кашель, задишка, біль у горлі, голові і м'язах, слабкість.

Як поліпшити самопочуття

Рекомендується нюхати різні речовини, щоб мозок зміг відновити прив'язку запахів до них. Разом з тим, ці методики не були достатньо вивчені і незрозуміло, чи ефективні вони для всіх.

Для полегшення кашлю можна приймати безрецептурні сиропи. Треба дотримуватися зазначеного на упаковці дозування, оскільки передозування може викликати пригнічення дихання. Під час хвороби та ізоляції важливо залишатися рухомим.

Хворі на Covid-19 часто відчувають стомлюваність, слабкість, головні і м'язові болі, як при грипі. При цьому треба подбати про достатнє питво і правильне харчування.

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До слова, у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.

Також нагадаємо, що рівень сovid-госпіталізацій перевищено вже у 11 областях.