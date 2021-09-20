«Дельту» можна сплутати з алергією: лікар назвав особливості штаму

Дослідження показало, що чхання є поширеним ознакою штаму «Дельта»

Ознаки зараження коронавірусом різновиду «Дельта» відрізняються від широко відомих симптомів основного штаму. Їх можна легко сплутати з сезонною алергією. За словами співробітника охорони здоров'я американського штату Луїзіана Джо Кантера, хоча варіант Delta все ще проявляється з класичними симптомами Covid, такими як кашель, задишка і лихоманка, інші симптоми можуть бути помилково прийняті за застуду або навіть просто алергію, повідомляє The Sun.

Кантер сказав: «У вас можуть бути відносно легкі симптоми, які ви можете легко сплутати з алергією».

«Якщо у вас є які-небудь симптоми, навіть якщо вони легкі, навіть якщо це біль в горлі або нежить, навіть якщо це закладеність носу, пройдіть обстеження і обмежте контакти з іншими людьми», – радить медик.

Дослідження симптомів Covid, проведене ZOE, також показало, що чхання є поширеною ознакою штаму «Дельта». Дослідники написали: «Наші дані показують, що люди, які були вакциновані, а потім дали позитивний результат на Covid-19, з більшою ймовірністю повідомляли про чхання як про симптом в порівнянні з тими, у кого не було щеплення».

До слова, у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.

Також нагадаємо, що рівень сovid-госпіталізацій перевищено вже у 11 областях.

Від сьогодні, з 20 вересня, Україна перейшла у жовту зону адаптивного карантину. Нові карантинні норми набули чинності. Водночас вакциновані люди можуть обійти більшість обмежень у жовтій та навіть червоній зоні. Крім того, з'явилися два види ковід-сертифікатів: «зелені» та «жовті».

Тим часом за добу щеплення від коронавірусу отримали всього 36 тисяч українців.

За минулу добу в Україні виявлено понад дві тисячі нових хворих на коронавірус.

Минулого тижня Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я отримав обладнання для виявлення нових штамів зразків коронавірусу SARS-CoV-2, виявлених в українських пацієнтів.

До слова, головний інфекціоніст США назвав спосіб знизити смертність від Covid-19. Фаучі підкреслив, що для зниження рівня смертності необхідна вакцинація переважної більшості населення країни. Лікар нагадав, що близько 70 млн американців все ще не зробили щеплення від коронавірусу, хоча мають на це право.

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