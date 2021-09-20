МОЗ: майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані

Останні три місяці до лікарень здебільшого потрапляють тяжкі хворі, які не робили щеплень

Кількість нових випадків коронавірусу за добу збільшилась удвічі за минулий тиждень

Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що 98,1% госпіталізованих із коронавірусом в країні не отримали вакцину. Така тенденція спостерігається останні три місяці, повідомляє пресцентр МОЗ.

«За даними електронної системи охорони здоров’я впродовж останніх трьох місяців майже всі хто потрапляє в лікарню через важкий перебіг або ускладнення від Covid-19 в Україні – невакциновані», – розповів Кузін.

Він додав, що зараз йде стрімке погіршення епідситуації, кількість нових випадків коронавірусу за добу збільшилась удвічі за минулий тиждень – з 3,3 тисячі за понеділок (13 вересня) до понад 6 тисяч за п’ятницю (17 вересня).

У МОЗ підкреслюють, що в зоні найвищого ризику важкого перебігу та смерті від Covid-19 перебувають особи старші 60 років, із супутніми захворюваннями та ті, хто щоденно контактує з великою кількістю людей, наприклад медики, освітяни, соцпрацівники, працівники державних органів.

Також нагадаємо, що рівень сovid-госпіталізацій перевищено вже у 11 областях.

Від сьогодні, з 20 вересня, Україна перейшла у жовту зону адаптивного карантину. Нові карантинні норми набули чинності. Водночас вакциновані люди можуть обійти більшість обмежень у жовтій та навіть червоній зоні. Крім того, з'явилися два види ковід-сертифікатів: «зелені» та «жовті».

Тим часом за добу щеплення від коронавірусу отримали всього 36 тисяч українців.

За минулу добу в Україні виявлено понад дві тисячі нових хворих на коронавірус.

Минулого тижня Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я отримав обладнання для виявлення нових штамів зразків коронавірусу SARS-CoV-2, виявлених в українських пацієнтів.

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