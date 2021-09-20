МОЗ: майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані
Кількість нових випадків коронавірусу за добу збільшилась удвічі за минулий тиждень
Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що 98,1% госпіталізованих із коронавірусом в країні не отримали вакцину. Така тенденція спостерігається останні три місяці, повідомляє пресцентр МОЗ.
«За даними електронної системи охорони здоров’я впродовж останніх трьох місяців майже всі хто потрапляє в лікарню через важкий перебіг або ускладнення від Covid-19 в Україні – невакциновані», – розповів Кузін.
Він додав, що зараз йде стрімке погіршення епідситуації, кількість нових випадків коронавірусу за добу збільшилась удвічі за минулий тиждень – з 3,3 тисячі за понеділок (13 вересня) до понад 6 тисяч за п’ятницю (17 вересня).
У МОЗ підкреслюють, що в зоні найвищого ризику важкого перебігу та смерті від Covid-19 перебувають особи старші 60 років, із супутніми захворюваннями та ті, хто щоденно контактує з великою кількістю людей, наприклад медики, освітяни, соцпрацівники, працівники державних органів.
Також нагадаємо, що рівень сovid-госпіталізацій перевищено вже у 11 областях.
Від сьогодні, з 20 вересня, Україна перейшла у жовту зону адаптивного карантину. Нові карантинні норми набули чинності. Водночас вакциновані люди можуть обійти більшість обмежень у жовтій та навіть червоній зоні. Крім того, з'явилися два види ковід-сертифікатів: «зелені» та «жовті».
Тим часом за добу щеплення від коронавірусу отримали всього 36 тисяч українців.
За минулу добу в Україні виявлено понад дві тисячі нових хворих на коронавірус.
Минулого тижня Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я отримав обладнання для виявлення нових штамів зразків коронавірусу SARS-CoV-2, виявлених в українських пацієнтів.