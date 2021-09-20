Коронавірус в Україні. Аналітик спрогнозував, коли настане колапс у лікарнях

Показники кількості госпіталізованих минулої осені буде перевершено вже завтра

Днями кількість хворих на коронавірус людей, що госпіталізовані та перебувають в українських лікарнях, перевищить показник цього ж дня минулого року. Про це на своїй сторінці у Facebook написав системний аналітик Євген Істрєбін, додавши для наочності матеріали інфографіки.

Експерт зазначає, що поточні темпи розповсюдження коронавірусної хвороби в Україні є загрозливими, а держава не робить достатніх зусиль, щоб протистояти ций небезпеці.

«Але найбільше викликає побоювання темп зростання. У минулому вересні темп зростання був 5-15% на тиждень. У цьому вересні темп вже 44% за тиждень. Тобто втричі вище. До чого це призведе? Та до того, що лікарні заповняться настільки швидко, що ви, панове чиновники, просто прозрієте. У вас вже немає стільки часу в запасі, як це було рік тому. Ігри в зелено-жовто-сіро-буро-малиновий карантин просто не пройдуть. Все трапиться дуже швидко. При таких темпах через вісім днів у лікарнях буде 20 тисяч пацієнтів. А через 23 дні показники дійдуть до максимуму весни», – вважає Істрєбін.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Євген Істрєбін, Україна вийшла на перше місце в Європі за кількістю ковідних пацієнтів у лікарнях. Динаміка зростання кількості ушпиталених хворих у нашій країні різко зросла.

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