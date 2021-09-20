Рівень сovid-госпіталізацій перевищено вже у 11 областях

Вчора до лікарень госпіталізували 1255 людей з вираженими симптомами Covid-19

Станом на 20 вересня вся Україна перебуває у зеленій зоні адаптивного карантину, однак не усі області відповідають нормам цієї зони. Зокрема, показники госпіталізації пацієнтів з Covid-19 перевищені в 11 регіонах країни. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Загалом, по всій Україні динаміка госпіталізацій серед пацієнтів з Covid-19 становить 50,7% – це теж уже вище норми.

Водночас цей показник перевищений у 11 областях, а саме:

Вінницька – 54,9%;

Волинська – 50,7%;

Дніпропетровська – 75,2%;

Житомирська – 56,3%;

Закарпатська – 52,3%;

Луганська – 69,6%;

Миколаївська – 72,3%;

Рівненська – 87,2%;

Сумська – 61,0%;

Харківська – 75,2%;

Черкаська 72,6%.

Норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим Covid-19 чи підозрою на захворювання має складати не більше ніж 50%.

Динаміка госпіталізацій у регіонах / Інфографіка МОЗ / Для збільшення натисніть на фото

Від сьогодні, з 20 вересня, Україна перейшла у жовту зону адаптивного карантину. Нові карантинні норми набули чинності. Водночас вакциновані люди можуть обійти більшість обмежень у жовтій та навіть червоній зоні. Крім того, з'явилися два види ковід-сертифікатів: «зелені» та «жовті».

Тим часом за добу щеплення від коронавірусу отримали всього 36 тисяч українців.

За минулу добу в Україні виявлено понад дві тисячі нових хворих на коронавірус.

До слова, головний інфекціоніст США назвав спосіб знизити смертність від Covid-19. Фаучі підкреслив, що для зниження рівня смертності необхідна вакцинація переважної більшості населення країни. Лікар нагадав, що близько 70 млн американців все ще не зробили щеплення від коронавірусу, хоча мають на це право.

Група експертів Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) порекомендувала третій укол вакциною Pfizer від Covid-19 для осіб 65 років і старше, а також для тих, хто перебуває в групі високого ризику.

Раніше нове дослідження, проведене в Ізраїлі, довело, що бустерне щеплення третьою дозою вакцини Pfizer підвищує імунний захист від коронавірусу в 10 разів.

Нагадаємо, причина важкого перебігу коронавірусної хвороби у деяких пацієнтів – підвищений рівень вироблення аутоантитіл, що діють проти тканин людини.

Також раніше стало відомо, що через кілька місяців після перенесення Covid-19 у людей, що одужали, можуть з’являтися такі аномальні наслідки хвороби, як непереносимість алкоголю, суїцидальні думки чи, наприклад, старіння нирок.

Крім того, Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я отримав обладнання для виявлення нових штамів зразків коронавірусу SARS-CoV-2, виявлених в українських пацієнтів.

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