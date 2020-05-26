Ляшко заявив, що сім областей України не готові до пом’якшення карантину



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Сім областей не готові до зняття карантинних обмежень, - Віктор Ляшко

Умови для пом’якшення карантину у МОЗ визначають за трьома показниками

Заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що в Україні до пом’якшення карантину не готові сім областей. Про це Віктор Ляшко сказав під час брифінгу.

Зокрема, до пом’якшення карантину не готові Донецька, Луганська, Львівська, Волинська, Закарпатська, Рівненська та Чернівецька.

«Умови для пом’якшення карантину стосуються трьох показників: інцидентність (кількість нових випадків за останні 7 днів на 100 тис. населення) повинна бути не більше 12 на 100 тис. населення, завантаженість ліжок в лікарнях для госпіталізації хворих з коронавірусною хворобою не повинна бути більше 50%. Сьогодні в Україні заповненість ліжок більше 50% тільки в одній області– Чернівецькій області 54,5%», – сказав Ляшко.

Медик зазначив, що за таким показником як кількість проведених ПЛР-тестувань за останні 7 днів та 100 тисяч населення не проходить Донецька область, у них 9 тестів на 100 тис. населення, Луганська область – 9 тестів на 100 тис. населення і Львівська область – 11,98 тестів на 100 тис. населення. За інциндентністю не відповідають показникам Волинська, Закарпатська, Львівська, Рівненська і Чернівецька області.

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В Україні на ранок 26 травня зафіксовано вже понад 21,5 тисячі випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За минулу добу заразились ще 339 людей. Це на 80 випадків більше, ніж днем раніше.