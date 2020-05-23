Карантин на Луганщині послаблять із 25 травня



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У регіоні запрацюють дитячі сади і спортзали

У Луганській області найнижчий рівень захворюваності коронавірусом і стовідсоткова забезпеченість медичних установ, тому регіон готовий до ослаблення карантину. Таке рішення було прийнято членами регіональної комісії ТЕБ та НС.

Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної державної адміністрації.

Так, з понеділка буде відновлено пасажирські перевезення автомобільним транспортом по області та на міжнародному повідомленні.

Також відкриють дитячі садки, дозволять проведення спортивних заходів до 50 осіб без глядачів і релігійних заходів з певними обмеженнями.

«З 1 червня починаємо міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом і залізницею за всіма видами внутрішнього сполучення», - заявив голова ОДА Сергій Гайдай.

Крім того, дозволяється відкриття всіх закладів фізичної культури та спорту, спортивні зали та фітнес-центри, але групові заняття не більше 10 осіб.

Раніше у міністерстві охорони здоров'я заборонили переходити на другий етап послаблення карантину восьми областям та місту Київ.

Як повідомлялося, директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Ханс Клюге закликав Європу готуватися до нової хвилі коронавірусу.

Нагадаємо, раніше керівник програми із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я ВООЗ Майк Раян висловив припущення, що коронавірус може стати ще одним ендемічним вірусом та назавжди залишиться серед людей.