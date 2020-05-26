Оперативні дані МОЗ. В Україні відновився ріст захворюваності на Covid-19



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За минулу добу на коронавірус заразились ще 339 людей

В Україні на ранок 26 травня зафіксовано вже понад 21,5 тисячі випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За минулу добу заразились ще 339 людей. Це на 80 випадків більше, ніж днем раніше.

Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я.

Усього в Україні досліджено 301 736 зразків методом ПЛР.

Загалом захворіли 1581 дитина та 4183 медики. На амбулаторному лікуванні 14 848 пацієнтів, з них 1318 дітей та 3405 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 6736 особи, з них 263 дитини та 778 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 259 осіб, зокрема одна дитина та 22 медики.

Загалом випадки підтверджено: Вінницька обл. — 910 (482 одужали);

Волинська обл. — 805 (194 одужали);

Дніпропетровська обл. — 895 (199 одужали);

Донецька обл. — 155 (73 одужали);

Житомирська обл. — 647 (312 одужали);

Закарпатська обл. — 1092 (311 одужали);

Запорізька обл. — 416 (229 одужали);

Івано-Франківська обл. — 1306 (673 одужали);

м. Київ — 2710 (393 одужали);

Київська обл. — 1458 (309 одужали);

Кіровоградська обл. — 482 (366 одужали);

Луганська обл. — 44 (34 одужали);

Львівська обл. — 1405 (295 одужали);

Миколаївська обл. — 281 (131 одужали);

Одеська обл. — 842 (138 одужали);

Полтавська обл. — 267 (240 одужали);

Рівненська обл. — 1475 (649 одужали);

Сумська обл. — 166 (123 одужали);

Тернопільська обл. — 1124 (799 одужали);

Харківська обл. — 930 (210 одужали);

Херсонська обл. — 177 (149 одужали);

Хмельницька обл. — 370 (117 одужали);

Черкаська обл. — 392 (286 одужали);

Чернівецька обл. — 3101 (816 одужали);

Чернігівська обл. — 134 (47 одужали).

Як повідомлялося, напередодні було зафіксовано 259 нових випадків коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Всього 21584

Хворіють 13365

Одужали 7575

Померли 644

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Напередодні головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна може уникнути другої хвилі коронавірусу за двох обставин.