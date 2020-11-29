Максим Степанов перевірить всі українські лікарні через смерть пацієнтів у Жовкві

До Львівської області відбула спеціальна комісія Міністерства охорони здоров’я

Смерть двох пацієнтів, що загинули у Львівській області через відключення світла, буде розслідувати спеціальна комісія Міністерства охорони здоров’я. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр Максим Степанов, який назвав випадок у лікарні міста Жовква «неприпустимою ситуацією».

«Через вимкнення електропостачання у Жовківській районній лікарні двоє пацієнтів, які знаходились на апаратах штучної вентиляції легень, померли. Лікарі боролися за їхні життя за допомогою мішка Амбу. Проте врятувати пацієнтів, на жаль, не вдалося.

Водночас лікарня, де це сталося, забезпечена аварійним дизель-генератором, який не переключався автоматично.

На місце терміново направлено комісію для з’ясування всіх обставини. Також перевірки обладнання будуть проведені в усіх лікарнях по всій країні», – написав урядовець. Максим Степанов також пообіцяв тримати роботу комісії на особистому контролі.

Як повідомлялося раніше, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті двох пацієнтів у Жовківській лікарні. За попередніми висновками, причиною смерті стала дихальна недостатність.