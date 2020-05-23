Степанов пояснив критерії розподілу медзасобів у регіони



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«Розподіл усіх засобів відбувається за чіткими і зрозумілими критеріями» - Степанов

22 травня у регіони була доставлена остання партія благодійної допомоги

Розподіл усіх засобів індивідуального захисту для медиків та медичного обладнання, який здійснює Міністерство охорони здоров’я, відбувається за чіткими і зрозумілими критеріями. В першу чергу, це регіони, які найбільше потерпають від коронавірусної хвороби.

Про це повідомив Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає пресслужба МОЗ.

«У нас дуже чіткі і зрозумілі критерії розподілу медичного обладнання і засобів індивідуального захисту. Перш за все, ми відправляємо це в лікарні, які працюють з хворими на COVID-19, в екстрену медичну допомогу, а також в області, які найбільше потерпають від коронавірусної хвороби», – наголосив Степанов.

За словами Міністра, 22 травня у регіони була доставлена остання партія із вантажу групи Нафтогаз – це благодійна допомога на суму 500 млн грн. Серед закупок: понад 388 тис. захисних костюмів; 12 мобільних рентгенів; 200 моніторів пацієнтів; 50 ультразвукових мобільних апаратів. «Весь цей вантаж був розподілений у 14 регіонів, які найбільше постраждали від коронавірусу і потребують допомоги. І в мене була можливість особисто переконатися у тому, що вантаж дійшов до адресата під час регіональної поїздки у Чернівецьку область», – резюмував Степанов.

Нагадаємо, станом на 9:00 23 травня в Україні зафіксовано 432 нових випадків коронавірусу, це на 10 випадки менше, ніж учора (442). Усього виявлено 20 580 випадків коронавірусної хвороби, з них – 1 494 у дітей, 4 000 – у медиків.

З 432 людей, що захворіли за останню добу, 70 дітей – (вчора 29), медиків – 93 (вчора 74).

Загалом одужали 6 929 осіб, летальних випадків – 605.

Кількість проведених ПЛР-тестувань від початку пандемії – 26 7185.

Коронавірус в Україні

Всього 20986

Хворіють 13270

Одужали 7099

Померли 617

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Як повідомлялося, директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Ханс Клюге закликав Європу готуватися до нової хвилі коронавірусу.

Нагадаємо, раніше керівник програми із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я ВООЗ Майк Раян висловив припущення, що коронавірус може стати ще одним ендемічним вірусом та назавжди залишиться серед людей.