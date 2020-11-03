Максим Степанов: Відповідальність за розповсюдження коронавірусу несе кожен з нас

«Можна скільки завгодно звинувачувати МОЗ, але ми не можемо за вас виконувати правила»

Ситуація з розповсюдженням Covid-19 в Україні наближається до критичної. Подолати пандемію можливо лише за умови відповідального ставлення кожного громадянина до встановлених правил. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Верховній Раді, передає офіційний сайт МОЗ.

«Звертаюся до кожного, незалежно від того, де ви знаходитеся: тут, у сесійній залі, по той бік екрана телевізора, у громадському транспорті, в магазині, на роботі чи вдома. Я звертаюся до кожного українця. Ми дійшли точки неповернення і близькі до катастрофи», — наголосив очільник МОЗ.

Міністр зазначив, що ситуація критична не тільки в Україні, але й у світі. Англія, Франція, Австрія, Німеччина, Іспанія - знову вводять жорсткі карантинні обмеження. Навантаження від Covid-19 не витримують навіть найпотужніші медичні системи європейських країн.

«Попереду - важкі часи. Наступні слова багатьом не сподобаються, але це факт: немає когось одного окремо відповідального за боротьбу з Covid-19. Ніхто в світі не здатен самотужки вирішити проблему коронавірусу. Більш того, ніхто ні за кого не вирішить цю проблему. Проскочити не вдасться. Настав час особистої відповідальності кожного. Так, я не обмовився. Коронавірус розповсюджується виключно від однієї людини до іншої. Тому кожен з нас несе особисту відповідальність за розповсюдження коронавірусу», — заявив Максим Степанов.

Натомість, за словами міністра, багато хто нехтує носінням масок, не користується антисептиками та не дотримується дистанції. Попри заборони МОЗ проводяться масові заходи, порушуються правила безпеки.

«Можна скільки завгодно звинувачувати МОЗ, але ми не можемо за вас виконувати правила. Тільки ви самі можете вберегти себе. Тільки ви можете одягнути маску, помити руки та дотримуватись дистанції. Тільки ви самі можете у разі виникнення перших симптомів поводитися відповідально: звернутися до лікаря, ізолюватися, аби не наражати на небезпеку інших», — підкреслив Максим Степанов.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні встановлено черговий антирекорд за кількістю нових випадків захворювання на Covid-19 — було зареєстровано 8 899 хворих.