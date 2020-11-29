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    Суспільство

    Банкова відреагувала на трагедію у Жовківській реанімації

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    Лікарня залишилася на годину без електрики - Банкова відреагувала на трагедію у Жовківській реанімації
    Лікарня залишилася на годину без електрики

    Коли в лікарні зникла електроенергія, то генератори, які спеціально передбачені для таких випадків, не увімкнулися

    Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко прокоментував інцидент у лікарні Жовкви на Львівщині, де двоє пацієнтів, підключених до апаратів ШВЛ задихнулися, через відсутність електроенергії.

    Про це повідомляє Українська Правда.

    Заступник керівника ОП визнав, що через відсутність електропостачання в лікарні на Львівщині померло двоє пацієнтів, які знаходилися на апаратах ШВЛ.

    За його словами, коли в лікарні зникла електроенергія, то генератори, які спеціально передбачені для таких випадків, не увімкнулися. Медикам довелося робити пацієнтам вентиляцію легень вручну, за допомогою дихальних мішків, намагаючись замінити дію апаратів ШВЛ. Проте оскільки стан хворих був важкий, їх не вдалося врятувати. Електропостачання було відсутнє близко однієї години.

    «Ця ситуація коштувала двох людських життів. Це неприпустимо й таке не має повторитися. Всі лікарні під час пандемії мають бути готовими до таких позаштатних ситуацій. Будемо розбиратися та робити кадрові висновки, зокрема й на рівні райдержадміністрації».

    Нагадаємо, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті двох пацієнтів у Жовківській лікарні. Як попередньо встановили правоохоронці, причиною смерті стала дихальна недостатність.

    Теги: Львівщина електроенергія смерть лікарня поліція Кирило Тимошенко
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