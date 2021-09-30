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    Медикам профінансують «коронавірусні» доплати

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    Уряд спрямує майже 400 млн грн&nbsp;на забезпечення киснем - Медикам профінансують «коронавірусні» доплати
    Уряд спрямує майже 400 млн грн на забезпечення киснем
    Фото з відкритих джерел

    На доплати медперсоналу та кисень для лікарень знайшли додаткові кошти

    Кабінет міністрів виділив близько 600 млн гривень на доплати медикам, які лікують хворих на Covid-19, і на забезпечення централізованою подачею кисню ліжкового фонду лікарень. Про це стало відомо під час засідання Кабміну в середу, 29 вересня.

    Так, медики отримають на доплати додаткові 205 млн гривень.

    «Під час засідання ми підтримали рішення про виділення додаткових доплат медичним та іншим працівникам лабораторних підрозділів МОЗ, які мають безпосереднє відношення до боротьби Covid-19», – написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

    Також уряд виділив 395 млн гривень на забезпечення киснем лікарняних ліжок для пацієнтів із Covid-19.

    «З огляду на швидке Covid-19 і збільшення навантаження на лікарні, уряд продовжує посилювати медичну систему. Сьогодні ми прийняли рішення про перерозподіл 395 млн гривень на забезпечення ліжкового фонду централізованим кисневим постачанням», – зазначив він.

    За словами Шмигаля, всього в Україні для хворих на коронавірус передбачено 90 тисяч ліжок: зараз із них готові 45 тисяч, 97% яких забезпечені киснем.

    Нагадаємо, в Україні більше 98% померлих від Covid-19 у віці старше 60 років – невакциновані.

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    Теги: Telegram уряд Денис Шмигаль коронавірус
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    Медикам профінансують «коронавірусні» доплати