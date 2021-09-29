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    У Харкові від коронавірусу померла породілля: були уражені 100% легень

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    Жінку лікували протягом трьох тижнів - У Харкові від коронавірусу померла породілля: були уражені 100% легень
    Жінку лікували протягом трьох тижнів
    фото з відкритих джерел

    Гроші, які збирали на порятунок жінки, підуть на підтримку та лікування її новонародженої дитини

    У Харкові померла породілля, в якої внаслідок коронавірусу були уражені 100% легень. Жінку доставили до лікарні три тижні тому, вона була інкубована і перебувала на седації. Про смерть жінки повідомила на своїй сторінці в Facebook волонтер Наталя Попова.

    Гроші, які збирали на порятунок жінки, підуть на підтримку та лікування її новонародженої дитини.

    «На превеликий жаль, серце Олени не витримало. З дозволу мами ми закриваємо збір коштів. Зібрані гроші підуть на підтримку та лікування її малюка», – написала Попова.

    Нагадаємо, в Одесі коронавірус забрав життя чоловіка та дружини з різницею у пів години.

    Також повідомлялося, що через Covid-19 тривалість життя рекордно скоротилася.

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    Теги: Харків смерть хвороби щеплення коронавірус
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    У Харкові від коронавірусу померла породілля: були уражені 100% легень