У Харкові від коронавірусу померла породілля: були уражені 100% легень

Гроші, які збирали на порятунок жінки, підуть на підтримку та лікування її новонародженої дитини

У Харкові померла породілля, в якої внаслідок коронавірусу були уражені 100% легень. Жінку доставили до лікарні три тижні тому, вона була інкубована і перебувала на седації. Про смерть жінки повідомила на своїй сторінці в Facebook волонтер Наталя Попова.

Гроші, які збирали на порятунок жінки, підуть на підтримку та лікування її новонародженої дитини.

«На превеликий жаль, серце Олени не витримало. З дозволу мами ми закриваємо збір коштів. Зібрані гроші підуть на підтримку та лікування її малюка», – написала Попова.

Нагадаємо, в Одесі коронавірус забрав життя чоловіка та дружини з різницею у пів години.

Також повідомлялося, що через Covid-19 тривалість життя рекордно скоротилася.