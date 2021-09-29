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    Які країни найуспішніше протистоять коронавірусу: рейтинг Bloomberg

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    Лідер рейтингу&nbsp;Bloomberg&nbsp;&nbsp;&ndash; Ірландія, де&nbsp;понад 90% дорослих громадян щеплені двома дозами вакцини - Які країни найуспішніше протистоять коронавірусу: рейтинг Bloomberg
    Лідер рейтингу Bloomberg  – Ірландія, де понад 90% дорослих громадян щеплені двома дозами вакцини
    фото: eeas.europa.eu

    У числі лідерів знаходяться переважно європейські країни

    Агентство Bloomberg опублікувало індекс країн, які найуспішніше протистоять коронавірусу. У рейтингу представлено 53 держави, України у списку немає.

    У числі лідерів знаходяться переважно європейські країни. На першому місці в оновленому щомісячному індексі – Ірландія, яка випередила Норвегію, що лідирувала три місяці поспіль. Висока оцінка Ірландії обумовлена зняттям обмежень у країні для щеплених громадян з метою заохочення вакцинації. Вжиті заходи виправдали себе: більше 90% дорослих громадян країни щеплені двома дозами вакцини.

    З іншого боку, США спустилися на 28 місце через те, що повернення до нормального життя без зв'язку з вакцинацією призвело там до підвищення числа заражень і смертей.

    Графіка: bloomberg.com
    Графіка: bloomberg.com

    У кінці таблиці знаходяться переважно країни Південно-Східної Азії – Індонезія, Таїланд, Малайзія, В'єтнам і Філіппіни, де рівень вакцинації особливо низький.

    Серед країн, які значно підсилили свої позиції в рейтингу, – Іспанія, яка піднялася на вісім позицій – до другого місця (рівень заражень там зараз найнижчий з початку року); Данія – на шість позицій, до п'ятого місця, завдяки високому рівню вакцинації; Канада – на 14 позицій, до дев’ятого місця.

    Ще одна країна, що досягла значних успіхів, – ОАЕ, піднялася на шосте місце через зниження рівня захворюваності.

    З іншого боку, Сінгапур і Нова Зеландія опустилися на дев’ять і 11 місць відповідно – через підвищення захворюваності та введення нових обмежень.

    Норвегія опустилася з першого місця на 10 – в основному через обмеження в пересуванні, які дозволяють в'їзд в країну тільки власникам європейського зеленого паспорта.

    У примітках до рейтингу Bloomberg зазначає, що не всі країни ще зіткнулися зі штамом «Дельта». З індексу також можна зрозуміти, що країни, які першими почали вакцинацію, зараз знаходяться в гіршій ситуації, де прищепили громадян порівняно недавно.

    Сам індекс базується на 12 критеріях, які оцінюють зусилля з блокування коронавірусу, якість системи охорони здоров'я, рівень вакцинації населення, число смертей, скасовані обмеження тощо.

    До слова, влада Швеції зняла більшість карантинних обмежень для вакцинованих.

    Також Таїланд відкриється для вакцинованих туристів у листопаді.

    Минулого тижня у Нідерландах мітингували проти введення обов’язкових Covid-сертифікатів.

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    Теги: США Канада Малайзія Таїланд рейтинг Данія Іспанія Ірландія Норвегія Індонезія Філіппіни Нова Зеландія ОАЕ щеплення влада населення коронавірус
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    Які країни найуспішніше протистоять коронавірусу: рейтинг Bloomberg