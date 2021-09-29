Вакцинація освітян. Нардеп від ОПЗЖ Приходько заявляє, що уряд чинить тиск на педагогів

«Уряд вчиняє адмінтиск на педагогів, щоб досягти показника у 80% вакцинованих»», ‒ обурилася Приходько

Український уряд впроваджує адміністративний тиск на педагогів задля досягнення показника у 80% вакцинованих у педагогічних колективах. Про це у ефірі телеканалу Live повідомила народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Наталія Приходько.

«У мене питання: чому всіх вчителів, навіть тих, хто верифіковано перехворів на Ковід, уряд змушує вакцинуватися, щоб домогтися цифри у 80 відсотків вакцинованих? Необхідно порадитися з фахівцями та розробити програму дій, а не всіх під одну «гребінку», як це зараз відбувається! У МОЗі стверджують, що в них ведеться комунікація з вчителями. Проте мені з перших вуст відомо, що уряд зараз веде не діалог, а впроваджує адміністративний тиск! Мені особисто розповідали вчителі: є протипоказники чи немає, є довідка, що людина вже перехворіла або її немає , ‒ все одно педагогів змушують вакцинуватися, задля показника у 80%», – розповіла Приходько.

Нардепка Приходько розкритикувала дії уряду

За її словами, таку ситуацію спричинила пасивна позиція Кабінету міністрів щодо проведення інформаційної кампанії популяризації вакцинування.

«Чому так зараз відбувається? Бо Уряд провалив інформаційну кампанію щодо вакцинації! Спочатку вакцини взагалі не було, коли вже весь світ розпочав вакцинацію. Потім, коли вже з’явилася вакцина, ‒ було багато суперечливої інформації в ЗМІ, щодо її якості, а уряд не проводив на необхідному рівні роз'яснювальну кампанію. На зустрічах з виборцями, люди звертаються до мене за порадою: яку вакцину краще обрати? Звичайно, я спрямовую людей до сімейного лікаря, адже я не є фахівцем з цього питання. Але ж наскільки люди не поінформовані, що звертаються з таким питання до народного депутата! Так не має бути», ‒ обурилася політик.

Вона наголосила, що влада, яка не потурбувалася про проведення масової інформаційної кампанії, тепер намагається надолужити втрачене через адміністративний тиск.

«На жаль, найбільша проблема, яку спричинила влада, ‒ це зневіра людей у системі охорони здоров’я. Від уряду немає чіткої інформаційної кампанії та даних про вакцини, і тут цифра у 13% вакцинованих двома дозами є показовою. Але замість того, щоб терміново виправляти свої помилки, влада намагається змушувати людей, зокрема освітян, вакцинуватися. Звісно, вакцинація необхідна! Проте не примусом із застосуванням адмінтиску, бо це тільки збільшить недовіру людей!», ‒ резюмувала Наталія Приходько.