Смерть від Covid-19: стало відомо, хто в Україні найчастіше стає жертвою хвороби

Експерти відзначають, що саме люди літнього віку є пріоритетною категорією для вакцинації

Сьогодні лише 20% українців у віці 60+ вакциновані від Covid-19 принаймні першою дозою

В Україні більше 98% померлих від Covid-19 у віці старше 60 років – невакциновані. Про це свідчать дані Єдиної системи охорони здоров’я з 26 червня по 26 вересня 2021 року, йдеться на сайті МОЗ.

Також 97% госпіталізованих з коронавірусною інфекцією серед цієї вікової групи не мають повного курсу вакцинації.

Як зазначає головний санітарний лікар Ігор Кузін, на сьогодні лише 20% українців у віці 60+ вакциновані від Covid-19 принаймні першою дозою, а повністю вакцинованих – 16,6%.

«Доступ до вакцини вже є в найвіддаленіших куточках України, а мобільна бригада може приїхати до тих, хто не може самостійно пересуватися. Найважливіше – бажання українців захиститися від небезпечного вірусу», – зазначив він.

Експерти відзначають, що саме люди літнього віку є пріоритетною категорією, адже вони мають вищий ризик важкого перебігу Covid-19, госпіталізації та смерті.

Загалом за минулу добу, 28 вересня, в Україні зафіксовано 9 666 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 953, медпрацівників – 204).

Станом на 28 вересня 2021 року, 82% померлих від Covid-19 за весь період в Україні – люди віком від 60 років.

Найчастішим побоюванням серед цієї вікової групи є те, що літні люди мають супутні захворювання. Проте саме люди з хронічними захворюваннями (бронхіальна астма, діабет, гіпертонія, онкологічні захворювання тощо) повинні вакцинуватись якнайшвидше, адже вони мають високий ризик померти.

Протипоказаннями до вакцинації є лише:

важка алергічна реакція на попередню дозу вакцини

гіперчутливість до одного з компонентів вакцини

температура тіла вище 38,5.

Додамо, що ВООЗ рекомендує вакцинуватися від Covid-19, навіть тим, хто вже перехворів. Імунітет після перенесеної хвороби залежить від особливостей організму кожної окремої людини, і невідомо, скільки часу природний імунітет захищатиме людину.

До слова, на Закарпатті менш 14% населення отримали першу дозу щеплення від коронавірусу. З них завершили вакцинацію – 8,8% закарпатців.

Нагадаємо, в Одесі коронавірус забрав життя чоловіка та дружини з різницею у пів години.