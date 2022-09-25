Медики розповіли, що заборонено робити при отруєнні грибами

Симптоми можуть проявитися як через пів години після вживання, так і протягом кількох днів

Лікарі дали поради, як діяти при отруєнні грибами та що категорично заборонено робити

Восени багато українців збирають гриби самостійно та вводять їх у свій раціон. Однак гриби залишаються частою причиною отруєнь. У Національній службі здоров'я розповіли, яка медична допомога має бути першою під час отруєння цим продуктом і що категорично заборонено робити.

Що важливо знати

Якщо протягом 30 хвилин (або кількох днів) після вживання грибів з'явилися перші симптоми отруєння – терміново зверніться за медичною допомогою.

Які ознаки отруєння грибами

Симптоми можуть проявитися як через пів години після вживання, так і протягом кількох днів. Ось які основні ознаки отруєння грибами:

нудота;

блювання;

різкий біль у животі;

діарея;

запаморочення;

підвищення температури;

зниження пульсу;

нестача повітря, ядуха;

судоми;

відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги);

марення, галюцинації.

Перша допомога при отруєнні грибами

Викличте екстрену медичну допомогу – 103. Промийте шлунок простою водою. Дотримуйтесь постільного режиму. Пийте багато рідини (вода, підсолена вода або прохолодний чай) – це допоможе відновити водно-сольовий баланс та вивести токсини. Приймайте сорбенти.

Що категорично не можна робити при отруєнні грибами

При отруєнні грибами категорично заборонено вживати алкоголь та їжу, у тому числі молочні та кисломолочні продукти. Це може прискорити всмоктування токсинів у організм.

Залишки грибів або грибних страв потрібно обов'язково зберегти, це допоможе дізнатися про причину отруєння і призначити правильне лікування.

Нагадаємо, що щорічна статистика отруєння грибами і смертей через це не тішить. Так, на початку вересня на Вінниччині через отруєння грибами померли двоє дітей віком чотирьох та 12 років. Цього ж місяця у місті Сквира Київської області від отруєння грибами помер чотирирічний хлопчик.