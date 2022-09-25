Медики розповіли, що заборонено робити при отруєнні грибами
Лікарі дали поради, як діяти при отруєнні грибами та що категорично заборонено робити
Восени багато українців збирають гриби самостійно та вводять їх у свій раціон. Однак гриби залишаються частою причиною отруєнь. У Національній службі здоров'я розповіли, яка медична допомога має бути першою під час отруєння цим продуктом і що категорично заборонено робити.
Що важливо знати
Якщо протягом 30 хвилин (або кількох днів) після вживання грибів з'явилися перші симптоми отруєння – терміново зверніться за медичною допомогою.
Які ознаки отруєння грибами
Симптоми можуть проявитися як через пів години після вживання, так і протягом кількох днів. Ось які основні ознаки отруєння грибами:
- нудота;
- блювання;
- різкий біль у животі;
- діарея;
- запаморочення;
- підвищення температури;
- зниження пульсу;
- нестача повітря, ядуха;
- судоми;
- відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги);
- марення, галюцинації.
Перша допомога при отруєнні грибами
- Викличте екстрену медичну допомогу – 103.
- Промийте шлунок простою водою.
- Дотримуйтесь постільного режиму.
- Пийте багато рідини (вода, підсолена вода або прохолодний чай) – це допоможе відновити водно-сольовий баланс та вивести токсини.
- Приймайте сорбенти.
Що категорично не можна робити при отруєнні грибами
При отруєнні грибами категорично заборонено вживати алкоголь та їжу, у тому числі молочні та кисломолочні продукти. Це може прискорити всмоктування токсинів у організм.
Залишки грибів або грибних страв потрібно обов'язково зберегти, це допоможе дізнатися про причину отруєння і призначити правильне лікування.
Нагадаємо, що щорічна статистика отруєння грибами і смертей через це не тішить. Так, на початку вересня на Вінниччині через отруєння грибами померли двоє дітей віком чотирьох та 12 років. Цього ж місяця у місті Сквира Київської області від отруєння грибами помер чотирирічний хлопчик.
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