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Медики розповіли, що заборонено робити при отруєнні грибами

Дар'я Самборська
glavcom.ua
Медики розповіли, що заборонено робити при отруєнні грибами
Симптоми можуть проявитися як через пів години після вживання, так і протягом кількох днів
фото з відкритих джерел

Лікарі дали поради, як діяти при отруєнні грибами та що категорично заборонено робити

Восени багато українців збирають гриби самостійно та вводять їх у свій раціон. Однак гриби залишаються частою причиною отруєнь. У Національній службі здоров'я розповіли, яка медична допомога має бути першою під час отруєння цим продуктом і що категорично заборонено робити.

Що важливо знати

Якщо протягом 30 хвилин (або кількох днів) після вживання грибів з'явилися перші симптоми отруєння – терміново зверніться за медичною допомогою.

Які ознаки отруєння грибами

Симптоми можуть проявитися як через пів години після вживання, так і протягом кількох днів. Ось які основні ознаки отруєння грибами:

  • нудота;
  • блювання;
  • різкий біль у животі;
  • діарея;
  • запаморочення;
  • підвищення температури;
  • зниження пульсу;
  • нестача повітря, ядуха;
  • судоми;
  • відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги);
  • марення, галюцинації.

Перша допомога при отруєнні грибами

  1. Викличте екстрену медичну допомогу – 103.
  2. Промийте шлунок простою водою.
  3. Дотримуйтесь постільного режиму.
  4. Пийте багато рідини (вода, підсолена вода або прохолодний чай) – це допоможе відновити водно-сольовий баланс та вивести токсини.
  5. Приймайте сорбенти.

Що категорично не можна робити при отруєнні грибами

При отруєнні грибами категорично заборонено вживати алкоголь та їжу, у тому числі молочні та кисломолочні продукти. Це може прискорити всмоктування токсинів у організм.

Залишки грибів або грибних страв потрібно обов'язково зберегти, це допоможе дізнатися про причину отруєння і призначити правильне лікування.

Нагадаємо, що щорічна статистика отруєння грибами і смертей через це не тішить. Так, на початку вересня на Вінниччині через отруєння грибами померли двоє дітей віком чотирьох та 12 років. Цього ж місяця у місті Сквира Київської області від отруєння грибами помер чотирирічний хлопчик

Теги: отравление грибы медик

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