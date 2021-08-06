Троє осіб опинилися в реанімації після отруєння грибами в Карпатах

Після вживання грибів у лікарні опинилися мешканці Львівщини 1960, 1988 та 1996 року народження

Стан потерпілих ‒ середнього ступеня важкості

У селі Карпатське Львівської області троє людей отруїлися грибами. Вони потрапили в реанімацію Турківської лікарні. Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Так, 5 серпня о 22:30 надійшло повідомлення про те, що в реанімаційне відділення з попереднім діагнозом «отруєння грибами», поступили три особи, мешканці с. Карпатське (Боринська тергромада) Самбірського району 1960, 1988 та 1996 року народження.

«Стан потерпілих ‒ середнього ступеня важкості. Обставини події встановлюються», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що після вживання їжі в їдальні однієї з лікарень Одеси – отруїлося п'ятеро дітей.

До слова, у Дніпрі дитина померла від отруєння грибами.

Також в червні у готельному комплексі на Івано-Франківщині отруїлися 10 людей.

Раніше стало відомо, що у Харкові сталося масове отруєння з ознаками гострої кишкової інфекції. Відомо про 67 постраждалих, серед яких 14 дітей.