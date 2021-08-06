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    Троє осіб опинилися в реанімації після отруєння грибами в Карпатах

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    Після вживання грибів у лікарні опинилися мешканці Львівщини 1960, 1988 та 1996 року народження - Троє осіб опинилися в реанімації після отруєння грибами в Карпатах
    Після вживання грибів у лікарні опинилися мешканці Львівщини 1960, 1988 та 1996 року народження
    Фото: сonsumer.gov.ua

    Стан потерпілих ‒ середнього ступеня важкості

    У селі Карпатське Львівської області троє людей отруїлися грибами. Вони потрапили в реанімацію Турківської лікарні. Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

    Так, 5 серпня о 22:30 надійшло повідомлення про те, що в реанімаційне відділення з попереднім діагнозом «отруєння грибами», поступили три особи, мешканці с. Карпатське (Боринська тергромада) Самбірського району 1960, 1988 та 1996 року народження.

    «Стан потерпілих ‒ середнього ступеня важкості. Обставини події встановлюються», – йдеться в повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що після вживання їжі в їдальні однієї з лікарень Одеси – отруїлося п'ятеро дітей.

    До слова, у Дніпрі дитина померла від отруєння грибами.

    Також в червні у готельному комплексі на Івано-Франківщині отруїлися 10 людей.

    Раніше стало відомо, що у Харкові сталося масове отруєння з ознаками гострої кишкової інфекції. Відомо про 67 постраждалих, серед яких 14 дітей.

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    Теги: Львівщина отруєння їжа лікарня Карпати (гори) гриби
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    Троє осіб опинилися в реанімації після отруєння грибами в Карпатах