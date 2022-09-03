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На Київщині від отруєння грибами помер 4-річний хлопчик

Альона Боженко
glavcom.ua
На Київщині від отруєння грибами помер 4-річний хлопчик
На Київщині троє дітей померли через отруєння грибами
фото: поліція Київської області

Поліцейські закликають дорослих бути обачними та не допускати вживання грибів дітьми

У місті Сквира від отруєння грибами помер 4-річний хлопчик. Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

За інформацією правоохоронців, сестра загиблого разом зі своїм нареченим збирали у лісосмузі гриби, які того ж дня приготували та з'їли. Дівчина пригощала стравою також свою 9-річну сестру та малолітнього братика. Всі троє загинули, ще одна особа нині госпіталізована.

«Тільки вчора ми повідомляли про смерть двох сестричок зі Сквири Катерини та Лізи, які були госпіталізовані в лікарню з гострим отруєнням. В ніч же на 2 вересня помер і їх малолітній братик Матвій, який теж того трагічного вечора куштував отруєну вечерю» – зазначив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Слідчі Білоцерківщини за вказаним фактом та за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування (ч.1, ч.2 ст.115, ст.166 ККУ).

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Поліцейські закликають дорослих бути обачними та не допускати вживання грибів дітьми до 8 років взагалі.

«Відмовитесь від споживання дикорослих грибів та спорових, придбаних на автошляхах та стихійних ринках. Якщо ж Вам стало зле після вживання грибів, одразу телефонуйте на спецлінію «103», – зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, у ресторані на Львівщині отруїлися 26 людей. Отруєння сталося в ресторані відомої львівської мережі «Томатіна». Відомо, що всі потерпілі їли страви з соусом «карбонара».

Разом з тим у Києві було зареєстровано 18 випадків харчового отруєння шаурмою в Дарницькому районі. В однієї особи виділено Salmonella Enteritidis.

Теги: Київщина гриби отруєння

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