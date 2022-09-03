На Київщині від отруєння грибами помер 4-річний хлопчик
Поліцейські закликають дорослих бути обачними та не допускати вживання грибів дітьми
У місті Сквира від отруєння грибами помер 4-річний хлопчик. Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.
За інформацією правоохоронців, сестра загиблого разом зі своїм нареченим збирали у лісосмузі гриби, які того ж дня приготували та з'їли. Дівчина пригощала стравою також свою 9-річну сестру та малолітнього братика. Всі троє загинули, ще одна особа нині госпіталізована.
«Тільки вчора ми повідомляли про смерть двох сестричок зі Сквири Катерини та Лізи, які були госпіталізовані в лікарню з гострим отруєнням. В ніч же на 2 вересня помер і їх малолітній братик Матвій, який теж того трагічного вечора куштував отруєну вечерю» – зазначив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
Слідчі Білоцерківщини за вказаним фактом та за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування (ч.1, ч.2 ст.115, ст.166 ККУ).
Поліцейські закликають дорослих бути обачними та не допускати вживання грибів дітьми до 8 років взагалі.
«Відмовитесь від споживання дикорослих грибів та спорових, придбаних на автошляхах та стихійних ринках. Якщо ж Вам стало зле після вживання грибів, одразу телефонуйте на спецлінію «103», – зазначили правоохоронці.
Нагадаємо, у ресторані на Львівщині отруїлися 26 людей. Отруєння сталося в ресторані відомої львівської мережі «Томатіна». Відомо, що всі потерпілі їли страви з соусом «карбонара».
Разом з тим у Києві було зареєстровано 18 випадків харчового отруєння шаурмою в Дарницькому районі. В однієї особи виділено Salmonella Enteritidis.
Коментарі — 0