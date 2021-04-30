Експерти розповіли, як уникнути отруєння грибами

Дітям до шести років взагалі не рекомендовано вживати гриби, бо вони важко перетравлюються

Старший науковий співробітник Інституту ботаніки імені Холодного НАН Микола Придюк та завідувач відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит Олександр Урін в ефірі Українського радіо розповіли про те, як розпізнати отруйні гриби.

Як відрізнити отруйні гриби від їстівних

Чітких ознак немає, потрібно знати, які гриби не можна збирати. Якби була проста методика, тоді б і отруєнь не було. Також не варто забувати, що зібрані в лісі гриби краще обробити і вжити у той же день. Можна відварити і з’їсти, можна заморозити. Інакше вони почнуть гнити і розкладатися.

Чи можуть грибні консерви бути шкідливими

Гриби ростуть на грунті, який теж може бути забрудненим. Через погану обробку, вони можуть переносити бактерії й до консервів. У відділеннях лікарень зазвичай є багато людей з отруєнням важкими металами, адже гриби, зібрані біля великих промислових об’єктів чи полів вздовж доріг, можуть збирати в себе багато шкідливих речовин.

Минулого року у нас було багато галюциногенних отруєнь грибами, які росли в парках у містах. Маленькі діти з’їдали їх граючись, а потім отримували галюциногенний синдром, який може тривати іноді й декілька діб.

Чи можна давати гриби дітям

Дітям до 6 років не рекомендовано вживати гриби, бо вони важко перетравлюються. А малим дітям взагалі заборонено. Наукова література називає міфами способи приготування грибів і зменшення в них токсичності, адже більшість з них не працюють. Перше правило – не давайте дітям грибів. Друге – симптоми отруєння можуть з’явитися за кілька годин, іноді через добу – слідкуйте за своїм станом, якщо вживали гриби. Якщо відомо, що дитина вживала гриби, а за певний час їй стало хоч трохи зле, то треба негайно звертатися у лікарню. У побуті неможливо визначити токсичність грибів.

Як правильно надавати першу допомогу при отруєнні грибами

Варто випити молока, активованого вугілля, багато води – це все робиться для того, щоб зменшити швидкість всмоктування отрути в кишково-шлунковий тракт. Є кілька видів грибних отрут: ті, що в першу чергу вражають кишково-шлунковий тракт, друга група вражає центральну нервову систему, третя група токсична по відношенню печінки та нирок. Та ми повинні розуміти, що це умовне розподілення дає такі групи токсинів, які вражають центральну нервову систему одночасно з печінкою та нирками, що можуть руйнувати кров’яні клітини. Одна з найстрашніших відомих отрут – отрута блідої поганки, яка вражає майже весь організм та викликає важке ураження печінки, нирок, токсична для серцевого м’язу. Якщо такий гриб потрапив до загальної корзинки, то звідти потрібно викидати всі гриби.

Днями на Чернігівщині четверо дітей потрапили в реанімацію з отруєнням. Вдалося встановити, що діти напередодні їли картоплю з грибами.