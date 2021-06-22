У Дніпрі дитина померла від отруєння грибами

Не можна споживати в їжу гриби, в яких ви не впевнені

Серед того, що назбирав у лісі його тато, найімовірніше, була бліда поганка

В Дніпропетровській обласній дитячій лікарні помер 9-річний хлопчик, який отруївся грибами. В украй важкому стані дитину доставили до медзакладу із центральної районної лікарні міста Новомосковська ще в четвер, 17 червня 2021 року. Ввечері в понеділок, 21 червня, хлопчика не стало, розповідає Наше місто.

«Нам розповіли, що гриби збирав батько хлопчика. Найімовірніше, серед них була бліда поганка, оскільки отруєння було дуже сильним. Його стан був вкрай важким, і, незважаючи на всі зусилля, докладені лікарями для порятунку життя дитини, вчора він помер», - розповів у вівторок, 22 червня, генеральний директор Донецької обласної клінічної лікарні Олексій Власов.

«Ця трагедія вкотре підтверджує, що не можна вживати в їжу дикорослі гриби ані дорослим, ані, тим більше, дітям», - наголосив він.

Симптоми отруєння блідою поганкою дуже схожі на кишкову інфекцію. Тільки блювота і пронос практично не припиняються, відбувається сильне зневоднення організму. Якщо людина їла гриби ввечері, то, як правило, погано стає під ранок.

Смерть від отрути поганки виглядає жахливо: спочатку відмовляє печінка, потім нирки і серце.

Щоб уберегти себе і близьких від небезпеки, краще не їсти гриби, в походженні яких ви не впевнені.

Дітям до шести років взагалі не рекомендовано вживати гриби, бо вони важко перетравлюються.

Читайте також: