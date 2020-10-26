Меджліс заявив про критичну ситуацію з Covid-19 в окупованому Криму
Президія Меджлісу кримськотатарського народу закликає місію ОБСЄ і моніторингову місію ООН з прав людини в Україні відвідати Крим
Меджліс кримськотатарського народу закликає місію ОБСЄ в Україні та моніторингову місію ООН з прав людини відвідати окупований Крим «через катастрофічну епідеміологічну ситуацію, викликану високим темпом зростання захворюваності на Covid-19».
Про це йдеться у заяві Меджлісу, яку оприлюднив Рефат Чубаров.
Зазначається, що кількість щоденних випадків в Криму перевищила рівень, який може бути забезпечений можливостями медустанов, внаслідок чого багатьом пацієнтам, хворим у важкій формі, відмовляють у госпіталізації.
«Російська окупаційна влада Криму приховує від громадськості і міжнародних організацій об'єктивну картину захворюваності та смертності внаслідок Covid-19. Медичному персоналу лікарень суворо наказано вказувати в документах померлих причиною смерті одну з супутніх хворіб пацієнта без вказівки на COVID-19. Засекречена інформація про епідеміологічну ситуацію в місцях позбавлення волі і про стан здоров'я незаконно утримуваних в них кримських політв'язнів», – йдеться у заяві.
Президія Меджлісу кримськотатарського народу закликає Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні (СММ) і Моніторингову місію ООН з прав людини в Україні відвідати Крим з метою вивчення ситуації з дотриманням прав людини на півострові, зокрема щодо охорони здоров’я та надання медичної допомоги у випадку захворювання.
Нагадаємо, що в Україну цього тижня привезуть препарат для лікування коронавірусу.
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Всього348924
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Хворіють199923
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Одужали142537
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Померли6464
Зазначимо, в Україні за минулу добу, 25 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5426 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 26 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 348924 людей, одужали 142537 осіб, летальних випадків – 6464 осіб.