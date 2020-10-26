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    Здоров'я

    Меджліс заявив про критичну ситуацію з Covid-19 в окупованому Криму

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    Російська окупаційна влада Криму приховує від громадськості і міжнародних організацій об'єктивну картину захворюваності та смертності внаслідок Covid-19. - Меджліс заявив про критичну ситуацію з Covid-19 в окупованому Криму
    Російська окупаційна влада Криму приховує від громадськості і міжнародних організацій об'єктивну картину захворюваності та смертності внаслідок Covid-19.

    Президія Меджлісу кримськотатарського народу закликає місію ОБСЄ і моніторингову місію ООН з прав людини в Україні відвідати Крим

    Меджліс кримськотатарського народу закликає місію ОБСЄ в Україні та моніторингову місію ООН з прав людини відвідати окупований Крим «через катастрофічну епідеміологічну ситуацію, викликану високим темпом зростання захворюваності на Covid-19».

    Про це йдеться у заяві Меджлісу, яку оприлюднив Рефат Чубаров.

    Зазначається, що кількість щоденних випадків в Криму перевищила рівень, який може бути забезпечений можливостями медустанов, внаслідок чого багатьом пацієнтам, хворим у важкій формі, відмовляють у госпіталізації.

    «Російська окупаційна влада Криму приховує від громадськості і міжнародних організацій об'єктивну картину захворюваності та смертності внаслідок Covid-19. Медичному персоналу лікарень суворо наказано вказувати в документах померлих причиною смерті одну з супутніх хворіб пацієнта без вказівки на COVID-19. Засекречена інформація про епідеміологічну ситуацію в місцях позбавлення волі і про стан здоров'я незаконно утримуваних в них кримських політв'язнів», – йдеться у заяві.

    Президія Меджлісу кримськотатарського народу закликає Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні (СММ) і Моніторингову місію ООН з прав людини в Україні відвідати Крим з метою вивчення ситуації з дотриманням прав людини на півострові, зокрема щодо охорони здоров’я та надання медичної допомоги у випадку захворювання.

    Нагадаємо, що в Україну цього тижня привезуть препарат для лікування коронавірусу.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      348924
    • Хворіють
      199923
    • Одужали
      142537
    • Померли
      6464

    Зазначимо, в Україні за минулу добу, 25 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5426 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 26 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 348924 людей, одужали 142537 осіб, летальних випадків – 6464 осіб.

    Крим ОБСЄ здоров'я Рефат Чубаров Меджліс ООН влада коронавірус
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